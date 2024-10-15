Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию
Лозован: Молдавия ограничивает оппозицию в праве агитировать против референдума
© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПолицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты "Возрождения"
Полицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты "Возрождения"
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КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Власти Молдавии ограничивают возможности оппозиции для агитации против референдума о евроинтеграции, заявила депутат парламента Ирина Лозован.
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"Нас ограничивают в агитации, хотя мы были официально зарегистрированы в качестве участника референдума. Это беззаконие! Нам просто пытаются закрыть рот и сделать все возможное, чтобы мы не смогли общаться с избирателями", — сказала она.
В воскресенье представители партии "Возрождение" не смогли забрать из типографии тираж газет, хотя у них были все документы. Активисты направили жалобу в полицию и призвали наблюдателей и международные структуры обратить внимание на ситуацию.
По словам Лозован, газеты остались у сотрудников полиции, их отказываются возвращать представителям партии.
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"Действия партии "Возрождение" были абсолютно законными. Были собраны пожертвования, перенаправлены на избирательный счет партии. Из этого счета были оплачены и напечатаны газеты, которые должны дойти до избирателя до дня тишины. Мы будем стоять на своем и будем добиваться, чтобы каждая отпечатанная газета дошла до избирателя", — подчеркнула депутат.
Референдум о евроинтеграции пройдет в Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"
Идею референдума критиковала общественность и оппозиционные силы. В частности, руководитель блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.