Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 15.10.2024 (обновлено: 18:15 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию - РИА Новости, 15.10.2024
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию
Власти Молдавии ограничивают возможности оппозиции для агитации против референдума о евроинтеграции, заявила депутат парламента Ирина Лозован. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:30
2024-10-15T18:15
в мире
молдавия
илан шор
игорь додон
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978205668_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ad24d25702f8cfa9d5ac862eac8ba111.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Власти Молдавии ограничивают возможности оппозиции для агитации против референдума о евроинтеграции, заявила депутат парламента Ирина Лозован."Нас ограничивают в агитации, хотя мы были официально зарегистрированы в качестве участника референдума. Это беззаконие! Нам просто пытаются закрыть рот и сделать все возможное, чтобы мы не смогли общаться с избирателями", — сказала она.В воскресенье представители партии "Возрождение" не смогли забрать из типографии тираж газет, хотя у них были все документы. Активисты направили жалобу в полицию и призвали наблюдателей и международные структуры обратить внимание на ситуацию. По словам Лозован, газеты остались у сотрудников полиции, их отказываются возвращать представителям партии. "Действия партии "Возрождение" были абсолютно законными. Были собраны пожертвования, перенаправлены на избирательный счет партии. Из этого счета были оплачены и напечатаны газеты, которые должны дойти до избирателя до дня тишины. Мы будем стоять на своем и будем добиваться, чтобы каждая отпечатанная газета дошла до избирателя", — подчеркнула депутат. Референдум о евроинтеграции пройдет в Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"Идею референдума критиковала общественность и оппозиционные силы. В частности, руководитель блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972172181.html
https://ria.ru/20241015/moldavija-1978143598.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978205668_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_ec3d0da311e5295acd82d5720a59bebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, возрождение
В мире, Молдавия, Илан Шор, Игорь Додон, Возрождение
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию

Лозован: Молдавия ограничивает оппозицию в праве агитировать против референдума

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПолицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты "Возрождения"
Полицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты Возрождения - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Полицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты "Возрождения"
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Власти Молдавии ограничивают возможности оппозиции для агитации против референдума о евроинтеграции, заявила депутат парламента Ирина Лозован.
«
"Нас ограничивают в агитации, хотя мы были официально зарегистрированы в качестве участника референдума. Это беззаконие! Нам просто пытаются закрыть рот и сделать все возможное, чтобы мы не смогли общаться с избирателями", — сказала она.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Молдавия готова потерять суверенитет ради евроинтеграции, считает депутат
11 сентября, 20:28
В воскресенье представители партии "Возрождение" не смогли забрать из типографии тираж газет, хотя у них были все документы. Активисты направили жалобу в полицию и призвали наблюдателей и международные структуры обратить внимание на ситуацию.
По словам Лозован, газеты остались у сотрудников полиции, их отказываются возвращать представителям партии.
«
"Действия партии "Возрождение" были абсолютно законными. Были собраны пожертвования, перенаправлены на избирательный счет партии. Из этого счета были оплачены и напечатаны газеты, которые должны дойти до избирателя до дня тишины. Мы будем стоять на своем и будем добиваться, чтобы каждая отпечатанная газета дошла до избирателя", — подчеркнула депутат.
Референдум о евроинтеграции пройдет в Молдавии 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"
Идею референдума критиковала общественность и оппозиционные силы. В частности, руководитель блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Молдавии провели обыски по делу о незаконном финансировании партий
Вчера, 14:50
 
В миреМолдавияИлан ШорИгорь ДодонВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала