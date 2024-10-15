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В ПМР заявили, что Молдавия не хочет учитывать ее мнение о евроинтеграции

В ПМР заявили, что Молдавия не хочет учитывать ее мнение о евроинтеграции - РИА Новости, 15.10.2024

В ПМР заявили, что Молдавия не хочет учитывать ее мнение о евроинтеграции

Молдавия не хочет учитывать мнение граждан Приднестровья о евроинтеграции, заявил во вторник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:15

2024-10-15T21:15

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ТИРАСПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Молдавия не хочет учитывать мнение граждан Приднестровья о евроинтеграции, заявил во вторник глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Ранее министерство иностранных дел ПМР сообщило, что считает возможным проведение на своей территории референдума об отношении к Евросоюзу. В ведомстве также отметили, что мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья. Позднее в молдавском Бюро по вопросам реинтеграции сообщили, что проведение в Приднестровье референдума о вступлении в ЕС нарушает законодательство Молдавии. "Получается, молдавская страна, судя по всему, в принципе не готова слышать мнение приднестровцев, не готова воспринимать всех жителей Приднестровья в качестве равных граждан, которые имеют свое мнение, имеют право на будущее и на настоящее. Вот такая реальность, к сожалению, сложилась не сегодня, это уже длится более 30 лет конфликта. Как видим, это одна из причин глубочайшего водораздела между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ". Он также отметил, что в Приднестровье опираются исключительно на мнение граждан при построении внешнеполитического курса. По его словам, только приднестровцы могут определить дальнейшую судьбу непризнанной республики. "Молдове, судя по всему, очень выгодно и удобно конъюнктурно манипулировать понятием "приднестровцев", "Приднестровья" и так далее. Но делают они то, что считают нужным. Я не уверен до конца, что молдавская страна готова учитывать мнение своих граждан тоже, как мы видим в прошлые периоды. Данный пример он очень показателен", - отметил Игнатьев. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241011/es-1977521986.html

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в мире, молдавия, ссср, румыния, виталий игнатьев, илан шор, игорь додон, евросоюз