https://ria.ru/20241015/moldavija-1978143598.html

В Молдавии провели обыски по делу о незаконном финансировании партий

В Молдавии провели обыски по делу о незаконном финансировании партий - РИА Новости, 15.10.2024

В Молдавии провели обыски по делу о незаконном финансировании партий

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в городе Бельцы на севере республики в рамках расследования дела о коррупции на выборах и о... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:50

2024-10-15T14:50

2024-10-15T14:50

в мире

справки

молдавия

кишинев

гагаузия

илан шор

майя санду

ион кику

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в городе Бельцы на севере республики в рамках расследования дела о коррупции на выборах и о незаконном финансировании политических партий. Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, а после суд постановил каждому по 30 суток ареста. В пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны на 72 часа. В воскресенье районный суд Кишинева вынес решение: три женщины получили по 30 дней домашнего ареста, а четвертая - 30 дней предварительного заключения под стражей. "Сотрудники НАЦ и прокуроры города Белцы провели обыски на севере страны по уголовному делу, основанному на фактах коррупции на выборах и незаконном финансировании политических партий. Действия были проведены в офисе политической партии в городе Бельцы, а также домах лиц, связанных с соответствующим формированием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ, при этом не уточняется название партии. В ведомстве отмечают, что фигуранты были задокументированы в процессе подкупа избирателей на референдуме и выборах президента, в составлении списков заинтересованных лиц. У обыскиваемых были изъяты мобильные телефоны, денежные средства и черновики документов. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет.

https://ria.ru/20241015/gutsul-1978124640.html

https://ria.ru/20241014/moldavija-1977929990.html

https://ria.ru/20241014/sanktsii-1978041484.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, майя санду, ион кику, наша партия