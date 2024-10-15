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США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/mobilizatsiya-1978201787.html
США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве
США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве - РИА Новости, 15.10.2024
США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве
Американские политики давят на власти Украины, требуя снижения возраста мобилизации, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:37
2024-10-15T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вьетнам
сергей лещенко
мария ионова
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американские политики давят на власти Украины, требуя снижения возраста мобилизации, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. "Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - написал Лещенко. Информацию о давлении на Украину подтвердила и депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова. В эфире телеканала "Новости.Live" она заявила, что нужно менять подход к мобилизации, в частности, через мотивационные меры, такие как финансовое обеспечение, кредиты или ввоз автомобилей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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в мире, украина, сша, вьетнам, сергей лещенко, мария ионова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вьетнам, Сергей Лещенко, Мария Ионова
США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве

Лещенко: США давят на Украину, требуя снижения возраста мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американские политики давят на власти Украины, требуя снижения возраста мобилизации, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
"Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - написал Лещенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Вчера, 08:00
Информацию о давлении на Украину подтвердила и депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова. В эфире телеканала "Новости.Live" она заявила, что нужно менять подход к мобилизации, в частности, через мотивационные меры, такие как финансовое обеспечение, кредиты или ввоз автомобилей.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВьетнамСергей ЛещенкоМария Ионова
 
 
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