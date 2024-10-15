https://ria.ru/20241015/mobilizatsiya-1978201787.html

США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве

США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве - РИА Новости, 15.10.2024

США требуют от Украины снизить возраст мобилизации, утверждают в Киеве

Американские политики давят на власти Украины, требуя снижения возраста мобилизации, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:37

2024-10-15T17:37

2024-10-15T17:37

специальная военная операция на украине

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сша

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сергей лещенко

мария ионова

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Американские политики давят на власти Украины, требуя снижения возраста мобилизации, заявил во вторник советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. "Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - написал Лещенко. Информацию о давлении на Украину подтвердила и депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова. В эфире телеканала "Новости.Live" она заявила, что нужно менять подход к мобилизации, в частности, через мотивационные меры, такие как финансовое обеспечение, кредиты или ввоз автомобилей. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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в мире, украина, сша, вьетнам, сергей лещенко, мария ионова