https://ria.ru/20241015/mirotvortsy-1978049526.html

Миротворцы ООН останутся на позициях в Ливане

Миротворцы ООН останутся на позициях в Ливане - РИА Новости, 15.10.2024

Миротворцы ООН останутся на позициях в Ливане

Миротворческие силы ООН в Ливане останутся на своих позициях, несмотря на серию обстрелов со стороны Израиля и просьбы Западного Иерусалима передислоцироваться, РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T00:44

2024-10-15T00:44

2024-10-15T00:44

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 15 окт – РИА Новости. Миротворческие силы ООН в Ливане останутся на своих позициях, несмотря на серию обстрелов со стороны Израиля и просьбы Западного Иерусалима передислоцироваться, сообщил заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) на фоне израильской операции на юге страны неоднократно сообщали об атаках против своих позиций со стороны ЦАХАЛ. По данным миротворцев, израильские военные обстреливали опорные пункты и главный штаб Временных сил, а также нарушали "голубую линию". Кроме того, сообщалось о пострадавших военных среди "голубых касок". Израиль рекомендовал миротворцам отойти на пять километров к северу из-за боевых действий с "Хезболлах". "ВСООНЛ в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи "голубой линии", – сказал Лакруа журналистам. В свою очередь члены Совбеза ООН в совместном заявлении выразили серьезную обеспокоенность из-за обстрелов позиций миротворцев. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241014/israel-1978022399.html

https://ria.ru/20241015/netanyakhu-1978047806.html

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в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024