https://ria.ru/20241015/minomet-1978058963.html

Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024

Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:19

2024-10-15T05:19

2024-10-15T05:19

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ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После получения целеуказания от разведки, расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки "Днепр" занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и поразил цель. Согласно кадрам объективного контроля, опорный пункт украинской армии, по которому наносился удар, был успешно уничтожен", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчет миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передаёт расчету новые цели, а минометчики, в свою очередь, вычисляют их координаты и в кратчайшее время разворачивают миномет на подходящей определенной позиции, затем наносят огневые удары по полученным от разведки целям, например, по живой силе и опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. После нанесения очередного удара расчет сворачивает миномет и покидает временную позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. Минометчики принимают активное участие в разворачивающихся вдоль линии фронта артиллерийских дуэлях, уничтожая минометные и орудийные расчеты врага.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html

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