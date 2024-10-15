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Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:19
2024-10-15T05:19
2024-10-15T05:19
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ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После получения целеуказания от разведки, расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки "Днепр" занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и поразил цель. Согласно кадрам объективного контроля, опорный пункт украинской армии, по которому наносился удар, был успешно уничтожен", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчет миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передаёт расчету новые цели, а минометчики, в свою очередь, вычисляют их координаты и в кратчайшее время разворачивают миномет на подходящей определенной позиции, затем наносят огневые удары по полученным от разведки целям, например, по живой силе и опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. После нанесения очередного удара расчет сворачивает миномет и покидает временную позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. Минометчики принимают активное участие в разворачивающихся вдоль линии фронта артиллерийских дуэлях, уничтожая минометные и орудийные расчеты врага.
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в мире, россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (река)
Расчет кочующего миномета группы "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ
Минобороны: расчет миномета уничтожил "опорник" ВСУ на правобережье Днепра
ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После получения целеуказания от разведки, расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки "Днепр" занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и поразил цель. Согласно кадрам объективного контроля, опорный пункт украинской армии, по которому наносился удар, был успешно уничтожен", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчет миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передаёт расчету новые цели, а минометчики, в свою очередь, вычисляют их координаты и в кратчайшее время разворачивают миномет на подходящей определенной позиции, затем наносят огневые удары по полученным от разведки целям, например, по живой силе и опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. После нанесения очередного удара расчет сворачивает миномет и покидает временную позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника.
Минометчики принимают активное участие в разворачивающихся вдоль линии фронта артиллерийских дуэлях, уничтожая минометные и орудийные расчеты врага.