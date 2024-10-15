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Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России - РИА Новости, 15.10.2024
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07:25 15.10.2024 (обновлено: 11:28 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/minoborony-1978063551.html
Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России
Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России - РИА Новости, 15.10.2024
Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России
Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:25
2024-10-15T11:28
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщает Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей", — говорится в сообщении.
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безопасность, тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Россия
Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России

Силы ПВО сбили три БПЛА над Белгородской, Курской и Тульской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей", — говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьРоссия
 
 
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