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Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России

Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России - РИА Новости, 15.10.2024

Силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над над тремя регионами России

Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:25

2024-10-15T07:25

2024-10-15T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщает Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей", — говорится в сообщении.

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безопасность, тульская область, россия