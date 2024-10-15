https://ria.ru/20241015/marochko-1978064311.html
В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на неготовность к зиме
В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на неготовность к зиме - РИА Новости, 15.10.2024
В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на неготовность к зиме
В ВСУ жалуются командованию на неготовность техники к зиме, согласно перехвату доклада офицера, в их подразделении на севере ЛНР только 20% техники переведено... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:46
2024-10-15T07:46
2024-10-15T07:47
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. В ВСУ жалуются командованию на неготовность техники к зиме, согласно перехвату доклада офицера, в их подразделении на севере ЛНР только 20% техники переведено на осенне-зимний период, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, которое ведет боевые действия на Сватовско-Кременском участке, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Зампотех обращает внимание вышестоящего командования на то, что только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации", - рассказал Марочко агентству. По его словам, в данном подразделении полностью отсутствует зимнее дизельное топливо, а зимняя охлаждающая жидкость, поставленная накануне, не соответствует техническим нормам. По данным Марочко, офицер ВСУ указал, что военнослужащие за свой счет приобретают зимние шины на легковые автомобили, поскольку по ранее направленной заявке получил отказ из-за отсутствия этой позиции на складах.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на неготовность к зиме
Марочко: в ВСУ жалуются на неготовность техники к зиме
ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. В ВСУ жалуются командованию на неготовность техники к зиме, согласно перехвату доклада офицера, в их подразделении на севере ЛНР только 20% техники переведено на осенне-зимний период, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, которое ведет боевые действия на Сватовско-Кременском участке, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Зампотех обращает внимание вышестоящего командования на то, что только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации", - рассказал Марочко агентству.
По его словам, в данном подразделении полностью отсутствует зимнее дизельное топливо, а зимняя охлаждающая жидкость, поставленная накануне, не соответствует техническим нормам. По данным Марочко, офицер ВСУ указал, что военнослужащие за свой счет приобретают зимние шины на легковые автомобили, поскольку по ранее направленной заявке получил отказ из-за отсутствия этой позиции на складах.