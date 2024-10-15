https://ria.ru/20241015/marburg-1978118733.html

Вирус Марбург: чем опасно заболевание и стоит ли ждать эпидемии в России

Вирус Марбург: симптомы геморрагической марбургской лихорадки, признаки, лечение

Вирус Марбург: чем опасно заболевание и стоит ли ждать эпидемии в России

Вирус Марбург - филовирус, который вызывает кровоизлияние, полиорганную недостаточность и высокий уровень летальности. Каковы симптомы и признаки марбургской... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:37

2024-10-15T13:37

2024-10-15T13:37

россия

франкфурт-на-майне

белград (город)

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Вирус Марбург - филовирус, который вызывает кровоизлияние, полиорганную недостаточность и высокий уровень летальности. Каковы симптомы и признаки марбургской геморрагической лихорадки, способы передачи заболевания и методы лечения, может ли в России в 2024 году произойти вспышка новой эпидемии, вызванной этим вирусом, - в материале РИА НовостиВирус МарбургВирус Марбург близок по своему белковому составу к возбудителю лихорадки Эбола и сходен с ним в устойчивости к воздействию факторов внешней среды. Впервые о нем заговорили в 1964 году, когда в лабораториях городов Марбург, Франкфурт-на-Майне и Белград возникли вспышки геморрагической лихорадки со схожими симптомами. Оказалось, что там использовали в качестве подопытных животных мартышек, привезенных из Уганды.Болезнь, вызываемая вирусом, - зоонозная особо опасная инфекционная лихорадка с тяжелым течением и высоким коэффициентом летальности.Сейчас о Марбурге вновь заговорили из-за вспышки заболевания в Руанде. Основными переносчиками вируса, по данным ВОЗ, являются зеленые мартышки и плотоядные летучие мыши.СимптомыПо словам Владимира Неронова, врача-инфекциониста АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга), это острое вирусное заболевание с тяжелыми симптомами, которые проявляются резко после инкубационного периода, длящегося от двух до двадцати дней:Ухудшение состояния наступает, как правило, к 8-9 дню, после чего появляется геморрагический синдром и при неблагоприятном развитии ситуации к 15-18 дню от начала заболевания наступает смерть от интоксикации и полиорганной недостаточности.ПричиныМарбург относится к семейству филовирусов: тонких и длинных, как проволока. Как и все вирусы он может мутировать, на данный момент известны уже несколько вариантов, вызывающих заболевание разной тяжести.ПризнакиПри развитии лихорадки Марбург выделяют несколько ключевых признаков: высокая температура, общая слабость, рвота, диарея и, в более серьезных случаях, симптомы внутреннего кровотечения. Эти проявления требуют незамедлительного обращения к врачу.Пути передачи вирусаПередача вируса происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных, особенно летучих мышей.- Кроме того, заражение возможно через грязные предметы, реже - через воздух, еду или половой контакт. Поэтому критически важно соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках в эндемичные регионы, - предупреждает Владимир Неронов.Когда обращаться к врачуОбращаться к врачу надо при первых проявлениях, например, лихорадке, слабости или желудочно-кишечных симптомах. Важно информировать врача о недавних поездках в регионы с высоким риском заражения.ДиагностикаДиагностика Марбурга, как и Эбола проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или с помощью электронной микроскопии.“Диагностика лихорадки Марбург включает в себя лабораторные исследования, направленные на выявление вируса в крови. Поскольку симптомы схожи с другими заболеваниями, раннее распознавание и лабораторная проверка играют ключевую роль в успешном лечении”, - говорит Владимир Неронов.ЛечениеНа данный момент специфического лечения лихорадки Марбург не существует. Основное внимание уделяется поддерживающей терапии, которая включает восполнение потерь жидкости и электролитов, а также симптоматическое лечение.ВакцинацияПо словам врача-инфекциониста, специфической вакцины пока не разработано, но проводятся исследования. Первые клинические испытания продемонстрировали обнадеживающие результаты.ПрофилактикаПредотвращение распространения вируса требует соблюдения мер безопасности, таких как использование средств индивидуальной защиты, избегание контактов с дикими животными и соблюдение санитарных норм в эндемичных районах. Также важно, чтобы как можно больше людей знали о симптомах и путях передачи вируса - это тоже играет серьезную роль в профилактике.Эпидемиология и статистика заболеваемости вирусом МарбургВладимир Неронов объясняет, что болезнь встречается преимущественно в Африке, и, хотя эпидемий на европейской территории и в России не зафиксировано, уже было несколько случаев заболевания. Смертность при этом может достигать 90%, что подчеркивает его опасность. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев в России, Роспотребнадзор следит за ситуацией и принимает необходимые меры для предотвращения вспышек.Советы врачейВрачи настоятельно рекомендуют избегать контактов с дикими животными, а также тщательно соблюдать меры гигиены при работе с биологическими жидкостями. При появлении первых симптомов следует немедленно обращаться в медицинские учреждения и сообщать о возможных контактах с инфицированными людьми или животными. Ранняя диагностика и соблюдение мер профилактики являются ключевыми для контроля над распространением вируса Марбург.

https://ria.ru/20241011/murashko-1977565654.html

https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html

https://ria.ru/20241008/marburg-1976866709.html

https://ria.ru/20241004/likhoradka-1976325014.html

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франкфурт-на-майне

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россия, франкфурт-на-майне, белград (город), воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)