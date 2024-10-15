Рейтинг@Mail.ru
Вирус Марбург: симптомы геморрагической марбургской лихорадки, признаки, лечение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/marburg-1978118733.html
Вирус Марбург: чем опасно заболевание и стоит ли ждать эпидемии в России
Вирус Марбург: симптомы геморрагической марбургской лихорадки, признаки, лечение
Вирус Марбург: чем опасно заболевание и стоит ли ждать эпидемии в России
Вирус Марбург - филовирус, который вызывает кровоизлияние, полиорганную недостаточность и высокий уровень летальности. Каковы симптомы и признаки марбургской... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:37
2024-10-15T13:37
россия
франкфурт-на-майне
белград (город)
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925697391_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_53fcb0ba3ff81d13dbe7724ee782b3b4.jpg
Вирус Марбург - филовирус, который вызывает кровоизлияние, полиорганную недостаточность и высокий уровень летальности. Каковы симптомы и признаки марбургской геморрагической лихорадки, способы передачи заболевания и методы лечения, может ли в России в 2024 году произойти вспышка новой эпидемии, вызванной этим вирусом, - в материале РИА НовостиВирус МарбургВирус Марбург близок по своему белковому составу к возбудителю лихорадки Эбола и сходен с ним в устойчивости к воздействию факторов внешней среды. Впервые о нем заговорили в 1964 году, когда в лабораториях городов Марбург, Франкфурт-на-Майне и Белград возникли вспышки геморрагической лихорадки со схожими симптомами. Оказалось, что там использовали в качестве подопытных животных мартышек, привезенных из Уганды.Болезнь, вызываемая вирусом, - зоонозная особо опасная инфекционная лихорадка с тяжелым течением и высоким коэффициентом летальности.Сейчас о Марбурге вновь заговорили из-за вспышки заболевания в Руанде. Основными переносчиками вируса, по данным ВОЗ, являются зеленые мартышки и плотоядные летучие мыши.СимптомыПо словам Владимира Неронова, врача-инфекциониста АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга), это острое вирусное заболевание с тяжелыми симптомами, которые проявляются резко после инкубационного периода, длящегося от двух до двадцати дней:Ухудшение состояния наступает, как правило, к 8-9 дню, после чего появляется геморрагический синдром и при неблагоприятном развитии ситуации к 15-18 дню от начала заболевания наступает смерть от интоксикации и полиорганной недостаточности.ПричиныМарбург относится к семейству филовирусов: тонких и длинных, как проволока. Как и все вирусы он может мутировать, на данный момент известны уже несколько вариантов, вызывающих заболевание разной тяжести.ПризнакиПри развитии лихорадки Марбург выделяют несколько ключевых признаков: высокая температура, общая слабость, рвота, диарея и, в более серьезных случаях, симптомы внутреннего кровотечения. Эти проявления требуют незамедлительного обращения к врачу.Пути передачи вирусаПередача вируса происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных, особенно летучих мышей.- Кроме того, заражение возможно через грязные предметы, реже - через воздух, еду или половой контакт. Поэтому критически важно соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках в эндемичные регионы, - предупреждает Владимир Неронов.Когда обращаться к врачуОбращаться к врачу надо при первых проявлениях, например, лихорадке, слабости или желудочно-кишечных симптомах. Важно информировать врача о недавних поездках в регионы с высоким риском заражения.ДиагностикаДиагностика Марбурга, как и Эбола проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или с помощью электронной микроскопии.“Диагностика лихорадки Марбург включает в себя лабораторные исследования, направленные на выявление вируса в крови. Поскольку симптомы схожи с другими заболеваниями, раннее распознавание и лабораторная проверка играют ключевую роль в успешном лечении”, - говорит Владимир Неронов.ЛечениеНа данный момент специфического лечения лихорадки Марбург не существует. Основное внимание уделяется поддерживающей терапии, которая включает восполнение потерь жидкости и электролитов, а также симптоматическое лечение.ВакцинацияПо словам врача-инфекциониста, специфической вакцины пока не разработано, но проводятся исследования. Первые клинические испытания продемонстрировали обнадеживающие результаты.ПрофилактикаПредотвращение распространения вируса требует соблюдения мер безопасности, таких как использование средств индивидуальной защиты, избегание контактов с дикими животными и соблюдение санитарных норм в эндемичных районах. Также важно, чтобы как можно больше людей знали о симптомах и путях передачи вируса - это тоже играет серьезную роль в профилактике.Эпидемиология и статистика заболеваемости вирусом МарбургВладимир Неронов объясняет, что болезнь встречается преимущественно в Африке, и, хотя эпидемий на европейской территории и в России не зафиксировано, уже было несколько случаев заболевания. Смертность при этом может достигать 90%, что подчеркивает его опасность. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев в России, Роспотребнадзор следит за ситуацией и принимает необходимые меры для предотвращения вспышек.Советы врачейВрачи настоятельно рекомендуют избегать контактов с дикими животными, а также тщательно соблюдать меры гигиены при работе с биологическими жидкостями. При появлении первых симптомов следует немедленно обращаться в медицинские учреждения и сообщать о возможных контактах с инфицированными людьми или животными. Ранняя диагностика и соблюдение мер профилактики являются ключевыми для контроля над распространением вируса Марбург.
https://ria.ru/20241011/murashko-1977565654.html
https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html
https://ria.ru/20241008/marburg-1976866709.html
https://ria.ru/20241004/likhoradka-1976325014.html
россия
франкфурт-на-майне
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925697391_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_b8f6a33a1d5c232b3c51653f7d6441ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франкфурт-на-майне, белград (город), воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Франкфурт-на-Майне, Белград (город), ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Вирус Марбург: чем опасно заболевание и стоит ли ждать эпидемии в России

© iStock.com / GilnatureВирус Марбург
Вирус Марбург - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / Gilnature
Вирус Марбург
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Вирус Марбург - филовирус, который вызывает кровоизлияние, полиорганную недостаточность и высокий уровень летальности. Каковы симптомы и признаки марбургской геморрагической лихорадки, способы передачи заболевания и методы лечения, может ли в России в 2024 году произойти вспышка новой эпидемии, вызванной этим вирусом, - в материале РИА Новости

Вирус Марбург

Вирус Марбург близок по своему белковому составу к возбудителю лихорадки Эбола и сходен с ним в устойчивости к воздействию факторов внешней среды. Впервые о нем заговорили в 1964 году, когда в лабораториях городов Марбург, Франкфурт-на-Майне и Белград возникли вспышки геморрагической лихорадки со схожими симптомами. Оказалось, что там использовали в качестве подопытных животных мартышек, привезенных из Уганды.
Болезнь, вызываемая вирусом, - зоонозная особо опасная инфекционная лихорадка с тяжелым течением и высоким коэффициентом летальности.
Сейчас о Марбурге вновь заговорили из-за вспышки заболевания в Руанде. Основными переносчиками вируса, по данным ВОЗ, являются зеленые мартышки и плотоядные летучие мыши.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи министров здравоохранения стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
У России есть наработки по вакцине против вируса Марбург, заявил Мурашко
11 октября, 12:24

Симптомы

По словам Владимира Неронова, врача-инфекциониста АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга), это острое вирусное заболевание с тяжелыми симптомами, которые проявляются резко после инкубационного периода, длящегося от двух до двадцати дней:
  • высокая температура;
  • сильная головная боль;
  • боль в мышцах;
  • тошнота и рвота;
  • диарея.
Ухудшение состояния наступает, как правило, к 8-9 дню, после чего появляется геморрагический синдром и при неблагоприятном развитии ситуации к 15-18 дню от начала заболевания наступает смерть от интоксикации и полиорганной недостаточности.

Причины

Марбург относится к семейству филовирусов: тонких и длинных, как проволока. Как и все вирусы он может мутировать, на данный момент известны уже несколько вариантов, вызывающих заболевание разной тяжести.

Признаки

При развитии лихорадки Марбург выделяют несколько ключевых признаков: высокая температура, общая слабость, рвота, диарея и, в более серьезных случаях, симптомы внутреннего кровотечения. Эти проявления требуют незамедлительного обращения к врачу.

Пути передачи вируса

Передача вируса происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных, особенно летучих мышей.
- Кроме того, заражение возможно через грязные предметы, реже - через воздух, еду или половой контакт. Поэтому критически важно соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках в эндемичные регионы, - предупреждает Владимир Неронов.
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург
9 октября, 23:35

Когда обращаться к врачу

Обращаться к врачу надо при первых проявлениях, например, лихорадке, слабости или желудочно-кишечных симптомах. Важно информировать врача о недавних поездках в регионы с высоким риском заражения.

Диагностика

Диагностика Марбурга, как и Эбола проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или с помощью электронной микроскопии.
“Диагностика лихорадки Марбург включает в себя лабораторные исследования, направленные на выявление вируса в крови. Поскольку симптомы схожи с другими заболеваниями, раннее распознавание и лабораторная проверка играют ключевую роль в успешном лечении”, - говорит Владимир Неронов.

Лечение

На данный момент специфического лечения лихорадки Марбург не существует. Основное внимание уделяется поддерживающей терапии, которая включает восполнение потерь жидкости и электролитов, а также симптоматическое лечение.

Вакцинация

По словам врача-инфекциониста, специфической вакцины пока не разработано, но проводятся исследования. Первые клинические испытания продемонстрировали обнадеживающие результаты.
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В России не было случаев лихорадки Марбург
8 октября, 01:53

Профилактика

Предотвращение распространения вируса требует соблюдения мер безопасности, таких как использование средств индивидуальной защиты, избегание контактов с дикими животными и соблюдение санитарных норм в эндемичных районах. Также важно, чтобы как можно больше людей знали о симптомах и путях передачи вируса - это тоже играет серьезную роль в профилактике.

Эпидемиология и статистика заболеваемости вирусом Марбург

Владимир Неронов объясняет, что болезнь встречается преимущественно в Африке, и, хотя эпидемий на европейской территории и в России не зафиксировано, уже было несколько случаев заболевания. Смертность при этом может достигать 90%, что подчеркивает его опасность. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев в России, Роспотребнадзор следит за ситуацией и принимает необходимые меры для предотвращения вспышек.

Советы врачей

Врачи настоятельно рекомендуют избегать контактов с дикими животными, а также тщательно соблюдать меры гигиены при работе с биологическими жидкостями. При появлении первых симптомов следует немедленно обращаться в медицинские учреждения и сообщать о возможных контактах с инфицированными людьми или животными. Ранняя диагностика и соблюдение мер профилактики являются ключевыми для контроля над распространением вируса Марбург.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России
4 октября, 11:22
 
РоссияФранкфурт-на-МайнеБелград (город)ВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала