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В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером - РИА Новости, 15.10.2024
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12:07 15.10.2024 (обновлено: 12:15 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/malajzija-1978100688.html
В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером
В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером - РИА Новости, 15.10.2024
В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером
В Малайзии почтили память русских моряков, служивших на крейсере "Жемчуг", который 110 лет назад героически вступил в бой с немецким крейсером и ушёл под воду... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:07
2024-10-15T12:15
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ДЖОРДЖТАУН, 15 окт - РИА Новости. В Малайзии почтили память русских моряков, служивших на крейсере "Жемчуг", который 110 лет назад героически вступил в бой с немецким крейсером и ушёл под воду после попадания вражеской торпеды, передаёт корреспондент РИА Новости. Последний для экипажа "Жемчуга" бой состоялся у малазийского острова Пинанг 28 (15) октября 1914 года, в разгар Первой мировой войны. Немецкий корабль, зашедший в воды Малайзии, дважды выпустил торпеды по кораблю русского императорского флота, после чего "Жемчуг" пошёл ко дну. Большая часть погибших тогда моряков захоронена на христианском кладбище "Вестерн роуд". Несколько человек похоронены на острове Джераджак. В день годовщины боя память погибших соотечественников почтила дипломатическая миссия России в Малайзии во главе с послом РФ Наилем Латыповым. Присутствовали также представители и командование Тихоокеанского флота ВМС РФ, королевского флота Малайзии и администрации Пинанга. Латыпов заявил, что памятник российский морякам в Малайзии стал символом памяти мужества погибших. "Наш флот пришёл сюда не для того, чтобы завоевывать колонии или поддерживать своё господство. Мы выполняли союзнические обязательства по поддержанию международной торговли во время Первой мировой войны. И сегодня наши моряки с честью выполняют свои обязанности в районе специальной военной операции на территории Украины, как и 110 лет назад проявляя при этом героизм, мужество, самоотверженность и верность традициям своих предков", - подчеркнул дипломат. Военный атташе РФ в Малайзии Виктор Шкулепа также отметил важность события. "Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы вспоминаем память наших сослуживцев, наших братьев, российских моряков, которые покоятся здесь, на малайзийской земле. Поминание наших братьев является священной обязанностью каждого военнослужащего… Сохранение исторической памяти - это оружие гораздо более великое, более сильное, чем просто вооружение. Потому что люди, которые помнят своё прошлое, они имеют своё будущее", - отметил Шкулепа. Участники церемонии возложили цветы на могилу моряков на кладбище "Вестерн роуд", а также у захоронения на острове Джераджак. По погибшим отслужили православную панихиду.
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малайзия, россия, украина, безопасность
Малайзия, Россия, Украина, Безопасность
В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером

В Малайзии почтили память русских моряков, служивших на крейсере "Жемчуг"

© Фото : Посольство России в Малайзии/TelegramПамятная церемония возложения венков, посвященные 110-ой годовщине гибели у берегов малайзийского острова Пинанг крейсера "Жемчуг"
Памятная церемония возложения венков, посвященные 110-ой годовщине гибели у берегов малайзийского острова Пинанг крейсера Жемчуг - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Посольство России в Малайзии/Telegram
Памятная церемония возложения венков, посвященные 110-ой годовщине гибели у берегов малайзийского острова Пинанг крейсера "Жемчуг"
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ДЖОРДЖТАУН, 15 окт - РИА Новости. В Малайзии почтили память русских моряков, служивших на крейсере "Жемчуг", который 110 лет назад героически вступил в бой с немецким крейсером и ушёл под воду после попадания вражеской торпеды, передаёт корреспондент РИА Новости.
Последний для экипажа "Жемчуга" бой состоялся у малазийского острова Пинанг 28 (15) октября 1914 года, в разгар Первой мировой войны. Немецкий корабль, зашедший в воды Малайзии, дважды выпустил торпеды по кораблю русского императорского флота, после чего "Жемчуг" пошёл ко дну. Большая часть погибших тогда моряков захоронена на христианском кладбище "Вестерн роуд". Несколько человек похоронены на острове Джераджак.
Корабли ТОФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в воды Малайзии
14 октября, 09:25
В день годовщины боя память погибших соотечественников почтила дипломатическая миссия России в Малайзии во главе с послом РФ Наилем Латыповым. Присутствовали также представители и командование Тихоокеанского флота ВМС РФ, королевского флота Малайзии и администрации Пинанга.
Латыпов заявил, что памятник российский морякам в Малайзии стал символом памяти мужества погибших.
"Наш флот пришёл сюда не для того, чтобы завоевывать колонии или поддерживать своё господство. Мы выполняли союзнические обязательства по поддержанию международной торговли во время Первой мировой войны. И сегодня наши моряки с честью выполняют свои обязанности в районе специальной военной операции на территории Украины, как и 110 лет назад проявляя при этом героизм, мужество, самоотверженность и верность традициям своих предков", - подчеркнул дипломат.
Военный атташе РФ в Малайзии Виктор Шкулепа также отметил важность события.
"Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы вспоминаем память наших сослуживцев, наших братьев, российских моряков, которые покоятся здесь, на малайзийской земле. Поминание наших братьев является священной обязанностью каждого военнослужащего… Сохранение исторической памяти - это оружие гораздо более великое, более сильное, чем просто вооружение. Потому что люди, которые помнят своё прошлое, они имеют своё будущее", - отметил Шкулепа.
Участники церемонии возложили цветы на могилу моряков на кладбище "Вестерн роуд", а также у захоронения на острове Джераджак. По погибшим отслужили православную панихиду.
© Фото : предоставлено авторами книги "Последний бой крейсера "Жемчуг"Крейсер "Жемчуг" незадолго до гибели
Крейсер Жемчуг незадолго до гибели - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : предоставлено авторами книги "Последний бой крейсера "Жемчуг"
Крейсер "Жемчуг" незадолго до гибели
 
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