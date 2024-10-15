https://ria.ru/20241015/malajzija-1978100688.html

В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером

В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером - РИА Новости, 15.10.2024

В Малайзии почтили память моряков, погибших в бою с немецким крейсером

В Малайзии почтили память русских моряков, служивших на крейсере "Жемчуг", который 110 лет назад героически вступил в бой с немецким крейсером и ушёл под воду... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:07

2024-10-15T12:07

2024-10-15T12:15

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ДЖОРДЖТАУН, 15 окт - РИА Новости. В Малайзии почтили память русских моряков, служивших на крейсере "Жемчуг", который 110 лет назад героически вступил в бой с немецким крейсером и ушёл под воду после попадания вражеской торпеды, передаёт корреспондент РИА Новости. Последний для экипажа "Жемчуга" бой состоялся у малазийского острова Пинанг 28 (15) октября 1914 года, в разгар Первой мировой войны. Немецкий корабль, зашедший в воды Малайзии, дважды выпустил торпеды по кораблю русского императорского флота, после чего "Жемчуг" пошёл ко дну. Большая часть погибших тогда моряков захоронена на христианском кладбище "Вестерн роуд". Несколько человек похоронены на острове Джераджак. В день годовщины боя память погибших соотечественников почтила дипломатическая миссия России в Малайзии во главе с послом РФ Наилем Латыповым. Присутствовали также представители и командование Тихоокеанского флота ВМС РФ, королевского флота Малайзии и администрации Пинанга. Латыпов заявил, что памятник российский морякам в Малайзии стал символом памяти мужества погибших. "Наш флот пришёл сюда не для того, чтобы завоевывать колонии или поддерживать своё господство. Мы выполняли союзнические обязательства по поддержанию международной торговли во время Первой мировой войны. И сегодня наши моряки с честью выполняют свои обязанности в районе специальной военной операции на территории Украины, как и 110 лет назад проявляя при этом героизм, мужество, самоотверженность и верность традициям своих предков", - подчеркнул дипломат. Военный атташе РФ в Малайзии Виктор Шкулепа также отметил важность события. "Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы вспоминаем память наших сослуживцев, наших братьев, российских моряков, которые покоятся здесь, на малайзийской земле. Поминание наших братьев является священной обязанностью каждого военнослужащего… Сохранение исторической памяти - это оружие гораздо более великое, более сильное, чем просто вооружение. Потому что люди, которые помнят своё прошлое, они имеют своё будущее", - отметил Шкулепа. Участники церемонии возложили цветы на могилу моряков на кладбище "Вестерн роуд", а также у захоронения на острове Джераджак. По погибшим отслужили православную панихиду.

https://ria.ru/20241014/korabli-1977890978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

малайзия, россия, украина, безопасность