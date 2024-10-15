https://ria.ru/20241015/maduro-1978056886.html

Венесуэла потребует от Испании репарации за рабство

Венесуэла потребует от Испании репарации за рабство - РИА Новости, 15.10.2024

Венесуэла потребует от Испании репарации за рабство

Венесуэла поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании репараций от Великобритании и в свою очередь намерена потребовать выплаты репараций от Испании РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:29

2024-10-15T04:29

2024-10-15T04:29

в мире

венесуэла

испания

николас мадуро

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МЕХИКО, 15 окт - РИА Новости. Венесуэла поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании репараций от Великобритании и в свою очередь намерена потребовать выплаты репараций от Испании за грабежи времен колониализма и рабство, от которого пострадали коренные американцы и ввезенные африканцы, заявил президент страны Николас Мадуро. "Венесуэла не только поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании (к Великобритании - ред.) о репарациях, но Венесуэла хочет вместе с группой латиноамериканских стран также предъявить серьезные требования к Испании о выплате репараций за кражу и грабежи наших земель, а также рабство и страдания, которые пережили наши предки из числа коренного населения и наши африканские дедушки и бабушки. И должна быть справедливость, справедливость и историческая репарация, а не повторение колониальных методов или схем", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна, входящих в Карибское сообщество КАРИКОМ, ранее договорилась внести вопрос о репарациях со стороны Великобритании в повестку предстоящей встречи глав правительств Содружества в Самоа, которая пройдет 21–26 октября. Как сообщила газета Daily Mail, объем требований этих стран составит как минимум 206 миллиардов фунтов (269 миллиардов долларов) за ущерб от работорговли.

https://ria.ru/20240428/reparatsii-1942873083.html

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в мире, венесуэла, испания, николас мадуро