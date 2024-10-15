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"Откуда-то дирижируется". В Госдуме высказались о квадробинге - РИА Новости, 15.10.2024
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16:18 15.10.2024 (обновлено: 16:19 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kvadrobery-1978172709.html
"Откуда-то дирижируется". В Госдуме высказались о квадробинге
"Откуда-то дирижируется". В Госдуме высказались о квадробинге - РИА Новости, 15.10.2024
"Откуда-то дирижируется". В Госдуме высказались о квадробинге
Сейчас всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности, желание уподобить человека присутствует, но оно "дирижируется" извне, сказала глава комитета... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:18
2024-10-15T16:19
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сейчас всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности, желание уподобить человека присутствует, но оно "дирижируется" извне, сказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина про движение квадроберов, набирающее популярность в России. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина. "Сейчас всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности. Желание уподобить человека животному, приписав ему низменные инстинкты и отбросив самое главное, что есть у этого человека - его интеллект и стремление к развитию, оно, конечно, присутствует", - сказала Останина на встрече с детьми Донбасса. Парламентарий добавила, что человеком необразованным и неграмотным гораздо проще управлять. По её мнению, квадробинг относится скорее к элементам подражания и подражательства, чем к внутреннему принятию как культуры, "это не российская идеология". Останина отметила, что "кому-то хочется, чтоб у нас это было… это всё откуда-то дирижируется". Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
"Откуда-то дирижируется". В Госдуме высказались о квадробинге

Депутат Останина: желание уподобить человека животному дирижируется извне

© iStock.com / Diy13Девочка в маске кошки
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / Diy13
Девочка в маске кошки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сейчас всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности, желание уподобить человека присутствует, но оно "дирижируется" извне, сказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина про движение квадроберов, набирающее популярность в России.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России
10 октября, 20:02
"Сейчас всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности. Желание уподобить человека животному, приписав ему низменные инстинкты и отбросив самое главное, что есть у этого человека - его интеллект и стремление к развитию, оно, конечно, присутствует", - сказала Останина на встрече с детьми Донбасса.
Парламентарий добавила, что человеком необразованным и неграмотным гораздо проще управлять.
По её мнению, квадробинг относится скорее к элементам подражания и подражательства, чем к внутреннему принятию как культуры, "это не российская идеология".
Останина отметила, что "кому-то хочется, чтоб у нас это было… это всё откуда-то дирижируется".
Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
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Как вы относитесь к росту популярности квадробинга среди детей?
Проголосовали:56231
8 октября, 14:16
 
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