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ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 15.10.2024 (обновлено: 14:38 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kurskaya-1978126432.html
ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье
ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 15.10.2024
ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье
Российская армия ударила по расположениям украинских войск и техники в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:02
2024-10-15T14:38
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская армия ударила по расположениям украинских войск и техники в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й бригад Нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Украинские войска и техника находились в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 150 военнослужащих и 158 танков.
https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье

МО: авиация и артиллерия ударили по силам 15 бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская армия ударила по расположениям украинских войск и техники в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й бригад Нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
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Украинские войска и техника находились в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 150 военнослужащих и 158 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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