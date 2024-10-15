https://ria.ru/20241015/kurskaya-1978126432.html

ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье

ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 15.10.2024

ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье

Российская армия ударила по расположениям украинских войск и техники в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:02

2024-10-15T14:02

2024-10-15T14:38

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российская армия ударила по расположениям украинских войск и техники в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й бригад Нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Украинские войска и техника находились в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 150 военнослужащих и 158 танков.

https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф