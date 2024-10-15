https://ria.ru/20241015/kurskaya-1978122054.html

ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки

ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки - РИА Новости, 15.10.2024

ВСУ в Курской области потеряли более 200 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 200 человек, танк, американский БТР Stryker и РСЗО "Град" на курском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:47

2024-10-15T13:47

2024-10-15T14:05

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 человек, танк, американский БТР Stryker и РСЗО "Град" на курском направлении, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР Stryker американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 23150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область