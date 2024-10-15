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Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.10.2024 (обновлено: 14:06 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/kurskaya--1978121832.html
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:45
2024-10-15T14:06
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" и два автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий и нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли до 90 боевиков при неудавшихся контратаках в курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" и два автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий и нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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