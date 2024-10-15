https://ria.ru/20241015/kurskaya--1978121832.html
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:45
2024-10-15T13:45
2024-10-15T14:06
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079185_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_83ca76393b5b761d6f92d740e60474f6.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" и два автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий и нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079185_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_bb853f965474748149a1be22b1b63541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли до 90 боевиков при неудавшихся контратаках в курском приграничье
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ
.
За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" и два автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий и нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.