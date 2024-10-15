https://ria.ru/20241015/kurskaya--1978121832.html

Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024

Бойцы "Севера" за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:45

2024-10-15T13:45

2024-10-15T14:06

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" отразили восемь контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" и два автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий и нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность