https://ria.ru/20241015/kuban-1978228600.html

Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб

Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб - РИА Новости, 15.10.2024

Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб

Материнский капитал в Краснодарском крае с 2025 года увеличится на 4,5% и превысит 160 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Анна Минькова. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:48

2024-10-15T20:48

2024-10-15T20:48

краснодарский край

краснодарский край

материнский капитал

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КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Материнский капитал в Краснодарском крае с 2025 года увеличится на 4,5% и превысит 160 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Анна Минькова. "С нового года региональный материнский капитал в Краснодарском крае вырастет с 153 787 до 160 708 рублей. Единоразовую меру социальной поддержки семьи с тремя и более детьми могут получить в рамках региональной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", - написала Минькова в Telegram-канале. По словам вице-губернатора, деньги можно направить на улучшение жилищных условий и газификацию дома, а также на образование или медицинскую реабилитацию детей. В этом году краевым материнским капиталом воспользовались уже более 4,5 тысячи семей.

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

краснодарский край

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краснодарский край, материнский капитал