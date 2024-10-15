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Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб - РИА Новости, 15.10.2024
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Краснодарский край
 
20:48 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/kuban-1978228600.html
Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб
Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб - РИА Новости, 15.10.2024
Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб
Материнский капитал в Краснодарском крае с 2025 года увеличится на 4,5% и превысит 160 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Анна Минькова. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:48
2024-10-15T20:48
краснодарский край
краснодарский край
материнский капитал
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КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Материнский капитал в Краснодарском крае с 2025 года увеличится на 4,5% и превысит 160 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Анна Минькова. "С нового года региональный материнский капитал в Краснодарском крае вырастет с 153 787 до 160 708 рублей. Единоразовую меру социальной поддержки семьи с тремя и более детьми могут получить в рамках региональной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", - написала Минькова в Telegram-канале. По словам вице-губернатора, деньги можно направить на улучшение жилищных условий и газификацию дома, а также на образование или медицинскую реабилитацию детей. В этом году краевым материнским капиталом воспользовались уже более 4,5 тысячи семей.
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
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краснодарский край, материнский капитал
Краснодарский край, Краснодарский край, Материнский капитал

Материнский капитал на Кубани с 2025 года увеличится до 160,7 тыс руб

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком держат макет дома
Женщина с ребенком держат макет дома - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Женщина с ребенком держат макет дома
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КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Материнский капитал в Краснодарском крае с 2025 года увеличится на 4,5% и превысит 160 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.
"С нового года региональный материнский капитал в Краснодарском крае вырастет с 153 787 до 160 708 рублей. Единоразовую меру социальной поддержки семьи с тремя и более детьми могут получить в рамках региональной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", - написала Минькова в Telegram-канале.
По словам вице-губернатора, деньги можно направить на улучшение жилищных условий и газификацию дома, а также на образование или медицинскую реабилитацию детей.
В этом году краевым материнским капиталом воспользовались уже более 4,5 тысячи семей.
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Краснодарский крайКраснодарский крайМатеринский капитал
 
 
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