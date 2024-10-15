https://ria.ru/20241015/ks-1978154486.html

КС вступился за приемных родителей, которые вовремя не получили выплату

КС вступился за приемных родителей, которые вовремя не получили выплату - РИА Новости, 15.10.2024

КС вступился за приемных родителей, которые вовремя не получили выплату

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело москвички, которой не удалось отсудить у органов опеки проценты за просроченную выплату... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:23

2024-10-15T15:23

2024-10-15T15:23

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело москвички, которой не удалось отсудить у органов опеки проценты за просроченную выплату вознаграждения, полагающегося приемным родителям, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 152 и пункта 2 статьи 153.1 Семейного кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой москвички Наталии Исаковой. Как информирует пресс-служба КС РФ, в конце 2015 года Исакова и ее муж стали опекунами несовершеннолетних детей. Спустя полгода они обратились в органы опеки и попечительства с заявлением о заключении с ними договоров о приемной семье, но получили отказ. Впоследствии суды признали это решение недействительным, обязав профильные службы заключить соответствующие договоры с выплатой приемным родителям вознаграждения с момента их обращения с заявлением (с мая 2016 года). Договоры были подписаны в августе 2019 года. При этом за период с мая 2016 года по дату их заключения выплата так и не была произведена, и заявительница вновь обратилась в суд для взыскания как самого вознаграждения, так и процентов за пользование средствами. "Суды заступились за семью в вопросе самих выплат, но посчитали, что проценты за пользование чужими денежными средствами в рамках статьи 395 ГК РФ не начисляются, поскольку это социальная выплата", – приводится в релизе причина обращения в КС России. Как отметил Конституционный суд, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами возможно, если спор является гражданско-правовым, а нарушенное обязательство - денежным. Суды же нередко оценивают выплату денежного вознаграждения приемным родителям как публично-правовую, то есть социальную. При этом, согласно Семейному кодексу, вознаграждение приемным родителям является лишь одной из денежных выплат, которые не имеют строгого целевого назначения (в отличие от денежных средств на содержание детей и мер социальной поддержки). Поэтому приемные родители могут использовать эти средства как для личных целей, так и для нужд детей. "Нарушение органом опеки сроков выплаты вознаграждения ведет к имущественным потерям, инфляционным обесцениваниям причитающихся приемным родителям средств. Порядок взыскания убытков – возмещения вреда от незаконных действий госорганов – не всегда способен обеспечить тот же уровень защиты от такого рода потерь, как в упрощенном порядке по оспариваемой статье ГК РФ", – приводится в релизе позиция Конституционного суда. Указав, что вознаграждение приемным родителем по ряду характеристик имеет гражданско-правовую природу, КС РФ не исключил возможности взыскания процентов за неправомерное удержание средств как способа защиты прав приемного родителя в связи с несвоевременной выплатой причитающегося ему вознаграждения. "Соответственно для защиты имущественных интересов приемных родителей допускается применение пункта 1 статьи 395 ГК РФ при взыскании невыплаченного вовремя вознаграждения, чем обеспечивается наиболее эффективное восстановление их прав. Согласно постановлению КС РФ, в этом состоит конституционно-правовой смысл оспариваемых норм, с учетом которого они признаны не противоречащими конституции", – говорится в релизе Конституционного суда. Как заключается, дело заявительницы подлежит пересмотру.

https://ria.ru/20240923/zarplata-1974255868.html

https://ria.ru/20241015/prigovor-1978103041.html

https://ria.ru/20241003/ks-1976178297.html

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россия, общество