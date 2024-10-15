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В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати
В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати - РИА Новости, 15.10.2024
В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати
Женщина из Великобритании погибла от удушья, когда её зажало между основанием кровати и матрасом из-за неисправности пружины, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:13
2024-10-15T06:13
2024-10-15T06:14
происшествия
великобритания
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщина из Великобритании погибла от удушья, когда её зажало между основанием кровати и матрасом из-за неисправности пружины, пишет газета Daily Mail. "Мать двоих детей Хелен Дэйви задохнулась, оказавшись зажатой между матрасом и основанием кровати", - говорится в публикации. По данным издания, причиной смерти стала неисправность газовой пружины подъемной кровати: женщина наклонилась к месту для хранения вещей в кровати с подъемным механизмом, когда матрасная платформа неожиданно опустилась и придавила её голову.
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происшествия, великобритания
Происшествия, Великобритания
В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати
Daily Mail: британку насмерть зажало между кроватью и матрасом