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В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати

В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати - РИА Новости, 15.10.2024

В Британии рассказали о страшной смерти женщины из-за собственной кровати

Женщина из Великобритании погибла от удушья, когда её зажало между основанием кровати и матрасом из-за неисправности пружины, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:13

2024-10-15T06:13

2024-10-15T06:14

происшествия

великобритания

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Женщина из Великобритании погибла от удушья, когда её зажало между основанием кровати и матрасом из-за неисправности пружины, пишет газета Daily Mail. "Мать двоих детей Хелен Дэйви задохнулась, оказавшись зажатой между матрасом и основанием кровати", - говорится в публикации. По данным издания, причиной смерти стала неисправность газовой пружины подъемной кровати: женщина наклонилась к месту для хранения вещей в кровати с подъемным механизмом, когда матрасная платформа неожиданно опустилась и придавила её голову.

великобритания

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великобритания