Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов
Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, сообщается на сайте кабмина.
"Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.
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Устанавливать самозапрет россияне смогут с 1 января 2025 года. Направить заявление можно будет двумя способами: через Единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Такой же способ предусмотрен и для подачи заявления о снятии самозапрета.
Воспользоваться услугой можно неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории.
В конце февраля президент Владимир Путин подписал поправки к федеральным законам "О кредитных историях" и "О потребительском кредите". Их разработали для защиты граждан от мошенничества, например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с применением социальной инженерии. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива позволит предотвратить случаи использования злоумышленниками украденных персональных данных.
Банки и микрофинансовые организации еще до заключения договора с клиентом должны будут запрашивать во всех бюро кредитных историй информацию о наличии запрета и отказывать в кредите, если такое ограничение действует. При этом самозапрет будет недоступен при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.