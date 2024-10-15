https://ria.ru/20241015/kredit-1978082959.html

Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов

Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов - РИА Новости, 15.10.2024

Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов

Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:44

2024-10-15T10:44

2024-10-15T11:56

россия

михаил мишустин

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, сообщается на сайте кабмина. "Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации. Устанавливать самозапрет россияне смогут с 1 января 2025 года. Направить заявление можно будет двумя способами: через Единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Такой же способ предусмотрен и для подачи заявления о снятии самозапрета. Воспользоваться услугой можно неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории. В конце февраля президент Владимир Путин подписал поправки к федеральным законам "О кредитных историях" и "О потребительском кредите". Их разработали для защиты граждан от мошенничества, например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с применением социальной инженерии. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива позволит предотвратить случаи использования злоумышленниками украденных персональных данных.Банки и микрофинансовые организации еще до заключения договора с клиентом должны будут запрашивать во всех бюро кредитных историй информацию о наличии запрета и отказывать в кредите, если такое ограничение действует. При этом самозапрет будет недоступен при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.

https://ria.ru/20241011/peterburg-1977534086.html

https://ria.ru/20241015/kreditka-1978057443.html

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россия, михаил мишустин, экономика, правительство рф