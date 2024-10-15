https://ria.ru/20241015/krasnoarmeysk-1978073182.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска - РИА Новости, 15.10.2024

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска

Практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:27

2024-10-15T09:27

2024-10-15T10:09

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим, что уже есть определенные успехи, практически ежедневно фиксируем продвижение Вооруженных сил Российской Федерации как раз по направлению Красноармейска", - сказал Пушилин.По его словам, продвижению на красноармейском направлении способствовало освобождение Угледара и успехи в Дзержинске (украинское название - Торецк)."Дзержинск открывает оперативный простор в направлении Константиновки и Краматорска. А если говорим об Угледаре, то здесь, с учетом географического расположения, с учетом того, что город находится на возвышенности, конечно же, это создает определенные преимущества в плане того, чтобы красноармейское направление и с этой стороны также имело все перспективы", - объяснил глава ДНР.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

красноармейск

донецкая народная республика

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красноармейск, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин