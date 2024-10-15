https://ria.ru/20241015/krasnoarmeysk-1978073182.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска
Практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:27
2024-10-15T09:27
2024-10-15T10:09
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим, что уже есть определенные успехи, практически ежедневно фиксируем продвижение Вооруженных сил Российской Федерации как раз по направлению Красноармейска", - сказал Пушилин.По его словам, продвижению на красноармейском направлении способствовало освобождение Угледара и успехи в Дзержинске (украинское название - Торецк)."Дзержинск открывает оперативный простор в направлении Константиновки и Краматорска. А если говорим об Угледаре, то здесь, с учетом географического расположения, с учетом того, что город находится на возвышенности, конечно же, это создает определенные преимущества в плане того, чтобы красноармейское направление и с этой стороны также имело все перспективы", - объяснил глава ДНР.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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красноармейск, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в направлении Красноармейска
Пушилин: практически ежедневно фиксируется продвижение ВС РФ к Красноармейску