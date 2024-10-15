https://ria.ru/20241015/kostroma-1978217716.html
Семья из Костромы передала бойцам СВО свой дрон
Семья из Костромы передала бойцам СВО свой дрон - РИА Новости, 15.10.2024
Семья из Костромы передала бойцам СВО свой дрон
Семья из Костромы передала бойцам СВО свой дрон, купленный несколько лет назад для съемок природных красот, сообщает костромское региональное отделение... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:10
2024-10-15T19:10
2024-10-15T19:10
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Семья из Костромы передала бойцам СВО свой дрон, купленный несколько лет назад для съемок природных красот, сообщает костромское региональное отделение Народного фронта. "Евгений и Екатерина Райковы купили квадрокоптер несколько лет назад, чтобы снимать красивые виды природы. Но во время СВО решили передать свою технику тем, кому она нужнее. По словам костромичей, их поддержали все родные", - сообщило региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале. В опубликованном в Telegram-канале Народного фронта видео Райковы отметили, что дрон может везти на себе килограмм нагрузки, обладает очень хорошей, по их словам, камерой. "Сейчас идет война дронов, пусть им воспользуются те, кому это сейчас нужно", - сказала семья. Активисты подчеркнули, что уже передали устройство бойцам одного из полков и получили благодарность от них, их жен и матерей.
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967153618.html
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кострома, сво
Надежные люди, Кострома, СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Семья из Костромы передала бойцам СВО свой дрон, купленный несколько лет назад для съемок природных красот, сообщает костромское региональное отделение Народного фронта.
"Евгений и Екатерина Райковы купили квадрокоптер несколько лет назад, чтобы снимать красивые виды природы. Но во время СВО решили передать свою технику тем, кому она нужнее. По словам костромичей, их поддержали все родные", - сообщило региональное отделение Народного фронта в своем Telegram-канале.
В опубликованном в Telegram-канале Народного фронта видео Райковы отметили, что дрон может везти на себе килограмм нагрузки, обладает очень хорошей, по их словам, камерой.
"Сейчас идет война дронов, пусть им воспользуются те, кому это сейчас нужно", - сказала семья.
Активисты подчеркнули, что уже передали устройство бойцам одного из полков и получили благодарность от них, их жен и матерей.