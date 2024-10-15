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"Хезболла" обвинила Израиль в применении запрещенных бомб в Ливане
"Хезболла" обвинила Израиль в применении запрещенных бомб в Ливане - РИА Новости, 15.10.2024
"Хезболла" обвинила Израиль в применении запрещенных бомб в Ливане
Израильская армия применила запрещенные международной конвенцией кассетные бомбы при бомбардировках ряда районов Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:24
2024-10-15T19:24
2024-10-15T19:44
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Израильская армия применила запрещенные международной конвенцией кассетные бомбы при бомбардировках ряда районов Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах"."Во вторник враждебный Израиль обстрелял ряд районов кассетными боеприпасами, запрещенными международной конвенцией", - говорится в заявлении.По данным пресс-службы, запрещенные снаряды были применены при обстрелах в трех районах на юге Ливана.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
"Хезболла" обвинила Израиль в применении запрещенных бомб в Ливане
"Хезболла" обвинила Израиль в применении запрещенных кассетных бомб в Ливане
БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Израильская армия применила запрещенные международной конвенцией кассетные бомбы при бомбардировках ряда районов Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах".
"Во вторник враждебный Израиль обстрелял ряд районов кассетными боеприпасами, запрещенными международной конвенцией", - говорится в заявлении.
По данным пресс-службы, запрещенные снаряды были применены при обстрелах в трех районах на юге Ливана.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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