https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978213486.html

"Хезболла" выпустила десятки снарядов по Израилю за сутки

"Хезболла" выпустила десятки снарядов по Израилю за сутки - РИА Новости, 15.10.2024

"Хезболла" выпустила десятки снарядов по Израилю за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала около 30 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:43

2024-10-15T18:43

2024-10-15T18:43

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала около 30 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, сообщила во вторник пресс-служба армии. "На 15.00 (совпадает с мск – ред.) около 30 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" сегодня (вторник, 15 октября) из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/izrail-1976760480.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024