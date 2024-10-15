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"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива
"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива - РИА Новости, 15.10.2024
"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по пригороду Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения во вторник. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:09
2024-10-15T13:09
2024-10-15T13:20
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по пригороду Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения во вторник."Бойцы исламского сопротивления во второй половине дня выпустили серию ракет по пригороду Тель-Авива",- говорится в заявлении пресс-службы.Согласно заявлению, ливанское сопротивление ракетным ударом ответило на бомбардировки ливанских городов и селений.
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в мире, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Израиль
"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива
"Хезболлах" выпустила серию ракет по пригороду Тель-Авива