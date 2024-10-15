https://ria.ru/20241015/khezbolla-1978114361.html

"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива

"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива - РИА Новости, 15.10.2024

"Хезболла" заявила о пуске ракет по пригороду Тель-Авива

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по пригороду Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения во вторник. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:09

2024-10-15T13:09

2024-10-15T13:20

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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по пригороду Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения во вторник."Бойцы исламского сопротивления во второй половине дня выпустили серию ракет по пригороду Тель-Авива",- говорится в заявлении пресс-службы.Согласно заявлению, ливанское сопротивление ракетным ударом ответило на бомбардировки ливанских городов и селений.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль