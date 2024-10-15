https://ria.ru/20241015/kamchatka-1978054374.html

В Охотском море спасли одного из трех пропавших в августе путешественников

В Охотском море спасли одного из трех пропавших в августе путешественников - РИА Новости, 15.10.2024

В Охотском море спасли одного из трех пропавших в августе путешественников

Один человек из трех выжил в лодке, которая пропала в Хабаровском крае в начале августа, судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:20

2024-10-15T03:20

2024-10-15T10:44

происшествия

охотское море

хабаровский край

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

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ЯКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Один человек из трех выжил в лодке, которая пропала в Хабаровском крае в начале августа, судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края, говорится в Telegram-канале пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры. По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток, который является сыном одного из них, на лодке катамаранного типа "Байкат 470" выдвинулись по маршруту. Через некоторое время связь с ними была утеряна, местоположение — неизвестным. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту безвестной пропажи маломерного судна с людьми было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "Четырнадцатого октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один-остался в живых, ему оказывается медицинская помощь", — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.На поиски пропавших в Охотском море спасатели направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан -74 МЧС России, сообщало ранее главное управление МЧС по Хабаровскому краю. Поиски велись со стороны Хабаровского края и острова Сахалин. Также были задействованы беспилотники.

https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976671325.html

https://ria.ru/20240906/rebenok-1971082386.html

охотское море

хабаровский край

камчатский край

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происшествия, охотское море, хабаровский край, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура