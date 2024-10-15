https://ria.ru/20241015/kamchatka-1978052729.html

Росавиация приостановила полеты перевозчика "Витязь-Аэро" на Камчатке

Росавиация приостановила полеты перевозчика "Витязь-Аэро" на Камчатке - РИА Новости, 15.10.2024

Росавиация приостановила полеты перевозчика "Витязь-Аэро" на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости️. Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта вертолетной компании "Витязь-Аэро" на Камчатке после... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:23

2024-10-15T02:23

2024-10-15T02:23

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

камчатский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости️. Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта вертолетной компании "Витязь-Аэро" на Камчатке после катастрофы вертолета Ми-8, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли. "Росавиация приняла решение об остановке сертификата эксплуатанта нашей авиакомпании "Витязь-Аэро". Я неоднократно говорил, что наша главная задача досконально выяснить причины произошедшей авиакатастрофы и принять необходимые меры для повышения безопасности. В тоже время, конечно, мы сделаем все для того, чтобы сохранить накопленный предприятием потенциал, в первую очередь кадры, воздушные суда за счет усиления взаимодействия с нашим государственным "Камчатским авиационным предприятием", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что решается вопрос о передаче "Камчатскому авиационному предприятию" в аренду вертолетов компании "Витязь-Аэро". "В ближайшее время ряд судов будут переданы в аренду. Соответствующую работу мы ведем для того, чтобы обеспечить главную задачу - выполнение всех транспортных заданий как регулярного транспортного характера, так и других, имеющих социальное значение для наших жителей. Все вылеты будут выполняться без сбоев и это главный приоритет", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20241001/aviakatastrofa-1975766065.html

https://ria.ru/20240902/mi-8-1969906254.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

камчатский край

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россия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир солодов