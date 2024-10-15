https://ria.ru/20241015/jakutija-1978088728.html
Альфонс из Нигерии обманул жительницу Якутии на несколько миллионов рублей
Альфонс из Нигерии обманул жительницу Якутии на несколько миллионов рублей - РИА Новости, 15.10.2024
Альфонс из Нигерии обманул жительницу Якутии на несколько миллионов рублей
Дело альфонса из Нигерии, который обманул жительницу Якутии более чем на 5 миллионов рублей и еще несколько дам из других регионов, расследуется в Якутии,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:09
2024-10-15T11:09
2024-10-15T11:09
происшествия
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ЯКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Дело альфонса из Нигерии, который обманул жительницу Якутии более чем на 5 миллионов рублей и еще несколько дам из других регионов, расследуется в Якутии, сообщает пресс-служба МВД России по республике в своем Telegram-канале. Ведомство отметило, что в январе был задержан гражданин Нигерии, который обманом похищал деньги у женщин. По данным СМИ, первой жертвой 23-летнего афериста стала женщина из Обнинска: она оплатила ему переезд в Россию, съем жилья и учебу в вузе. Задержали злоумышленника в Калужской области якутские правоохранители, на тот момент они уже расследовали дело в отношении нигерийца, который успел вытянуть деньги из жительницы Ленска. "Тогда злоумышленник был задержан в Калужской области следственно-оперативной группой Отдела МВД России по Ленскому району. Вскоре он был этапирован в Якутию для расследования уголовного дела по заявлению якутянки, у которой обвиняемый похитил свыше 5 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается следователем СЧ по РОПД Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия)", - отметили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что к материалам присоединены уголовные дела, возбужденные по заявлениям потерпевших из других регионов. В региональном МВД рассказали РИА Новости, что еще два дела приобщены в общее производство с делом пострадавшей якутянки. По данным СМИ, молодой человек знакомился с женщинами в соцсетях, общался, втираясь в доверие. В определенный момент он сообщал, что отправил подарок из-за границы, но посылка застряла на таможне. Для решения проблемы он просил перечислить незначительную сумму. Жертва переводила деньги, но посылка не приходила.
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происшествия
Альфонс из Нигерии обманул жительницу Якутии на несколько миллионов рублей
Альфонс из Нигерии обманул жительницу Якутии на пять миллионов рублей
ЯКУТСК, 15 авг – РИА Новости.
Дело альфонса из Нигерии, который обманул жительницу Якутии более чем на 5 миллионов рублей и еще несколько дам из других регионов, расследуется в Якутии, сообщает пресс-служба МВД России по республике в своем Telegram-канале.
Ведомство отметило, что в январе был задержан гражданин Нигерии, который обманом похищал деньги у женщин. По данным СМИ, первой жертвой 23-летнего афериста стала женщина из Обнинска: она оплатила ему переезд в Россию, съем жилья и учебу в вузе. Задержали злоумышленника в Калужской области якутские правоохранители, на тот момент они уже расследовали дело в отношении нигерийца, который успел вытянуть деньги из жительницы Ленска.
"Тогда злоумышленник был задержан в Калужской области следственно-оперативной группой Отдела МВД России по Ленскому району. Вскоре он был этапирован в Якутию для расследования уголовного дела по заявлению якутянки, у которой обвиняемый похитил свыше 5 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается следователем СЧ по РОПД Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия)", - отметили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что к материалам присоединены уголовные дела, возбужденные по заявлениям потерпевших из других регионов. В региональном МВД рассказали РИА Новости, что еще два дела приобщены в общее производство с делом пострадавшей якутянки.
По данным СМИ, молодой человек знакомился с женщинами в соцсетях, общался, втираясь в доверие. В определенный момент он сообщал, что отправил подарок из-за границы, но посылка застряла на таможне. Для решения проблемы он просил перечислить незначительную сумму. Жертва переводила деньги, но посылка не приходила.