https://ria.ru/20241015/izrail-1978080240.html

Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий

Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий - РИА Новости, 15.10.2024

Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:27

2024-10-15T10:27

2024-10-15T10:27

в мире

катар

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западный берег реки иордан

тамим бен хамад аль тани

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан. "Израиль сознательно решил расширить агрессию, реализовав заранее подготовленные планы в других местах, таких как Западный берег реки Иордан и Ливан", - сказал Аль Тани, выступая на открытии новой сессии Консультативного совета (Меджлис Аш-Шура). Он призвал "положить конец агрессии против Ливана и выполнить международные резолюции, включая резолюцию 1701". Говоря о ситуации на палестинских территориях, эмир Катара отметил, что "после всех этих убийств и разрушений у Израиля не будет иного выбора, кроме как подчиниться решению о создании двух государств".

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

катар

израиль

западный берег реки иордан

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