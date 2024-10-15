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Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий - РИА Новости, 15.10.2024
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:27
2024-10-15T10:27
2024-10-15T10:27
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катар
израиль
западный берег реки иордан
тамим бен хамад аль тани
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан. "Израиль сознательно решил расширить агрессию, реализовав заранее подготовленные планы в других местах, таких как Западный берег реки Иордан и Ливан", - сказал Аль Тани, выступая на открытии новой сессии Консультативного совета (Меджлис Аш-Шура). Он призвал "положить конец агрессии против Ливана и выполнить международные резолюции, включая резолюцию 1701". Говоря о ситуации на палестинских территориях, эмир Катара отметил, что "после всех этих убийств и разрушений у Израиля не будет иного выбора, кроме как подчиниться решению о создании двух государств".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, катар, израиль, западный берег реки иордан, тамим бен хамад аль тани, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Катар, Израиль, Западный берег реки Иордан, Тамим бен Хамад Аль Тани, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий
Тамим Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий