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Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий - РИА Новости, 15.10.2024
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10:27 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/izrail-1978080240.html
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий - РИА Новости, 15.10.2024
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:27
2024-10-15T10:27
в мире
катар
израиль
западный берег реки иордан
тамим бен хамад аль тани
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан. "Израиль сознательно решил расширить агрессию, реализовав заранее подготовленные планы в других местах, таких как Западный берег реки Иордан и Ливан", - сказал Аль Тани, выступая на открытии новой сессии Консультативного совета (Меджлис Аш-Шура). Он призвал "положить конец агрессии против Ливана и выполнить международные резолюции, включая резолюцию 1701". Говоря о ситуации на палестинских территориях, эмир Катара отметил, что "после всех этих убийств и разрушений у Израиля не будет иного выбора, кроме как подчиниться решению о создании двух государств".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
катар
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, катар, израиль, западный берег реки иордан, тамим бен хамад аль тани, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Катар, Израиль, Западный берег реки Иордан, Тамим бен Хамад Аль Тани, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Эмир Катара обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий

Тамим Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении военных действий

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обвинил Израиль в сознательном расширении агрессии по заранее подготовленным планам на Западный берег реки Иордан и Ливан.
"Израиль сознательно решил расширить агрессию, реализовав заранее подготовленные планы в других местах, таких как Западный берег реки Иордан и Ливан", - сказал Аль Тани, выступая на открытии новой сессии Консультативного совета (Меджлис Аш-Шура).
Он призвал "положить конец агрессии против Ливана и выполнить международные резолюции, включая резолюцию 1701". Говоря о ситуации на палестинских территориях, эмир Катара отметил, что "после всех этих убийств и разрушений у Израиля не будет иного выбора, кроме как подчиниться решению о создании двух государств".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреКатарИзраильЗападный берег реки ИорданТамим бен Хамад Аль ТаниОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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