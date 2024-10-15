https://ria.ru/20241015/izrail-1978074553.html

Израиль испытывает нехватку ракет ПВО, пишут СМИ

Израиль испытывает нехватку ракет ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024

Израиль испытывает нехватку ракет ПВО, пишут СМИ

Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков на фоне того, как пытается укрепить систему противовоздушной обороны для защиты от возможных нападений Ирана или РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:40

2024-10-15T09:40

2024-10-15T09:40

в мире

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иран

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков на фоне того, как пытается укрепить систему противовоздушной обороны для защиты от возможных нападений Ирана или его союзников, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей индустрии, бывших военных чиновников и аналитиков. "Проблема Израиля с боеприпасами серьезна. Если Иран ответит на атаку Израиля... и "Хезболлах" тоже присоединится, израильская ПВО будет растянута. США не могут продолжать поставки Украине и Израилю с такой же скоростью", - приводит издание слова бывшей американской военной чиновницы, занимавшейся Ближним Востоком, Даны Строул. Генеральный директор израильского государственного концерна "Авиационная промышленность Израиля" Боаз Леви заявил, что предприятие работает в три смены, а некоторые линии круглосуточно, чтобы добиваться необходимых объемов производства. "Не секрет, что нам нужно пополнять запасы", - сказал Леви. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, украина