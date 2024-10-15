https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978061404.html

В Иркутске арестовали обвиняемого в двойном убийстве 14 лет назад

В Иркутске арестовали обвиняемого в двойном убийстве 14 лет назад - РИА Новости, 15.10.2024

В Иркутске арестовали обвиняемого в двойном убийстве 14 лет назад

Обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 14 лет назад, задержан в Бурятии и арестован судом в Иркутске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:20

2024-10-15T06:20

2024-10-15T06:20

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ИРКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 14 лет назад, задержан в Бурятии и арестован судом в Иркутске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В июне 2010 года в поселке Хомутово под Иркутском бесследно исчезли мужчина и женщина. Расследование уголовного дело по статье об убийстве двух лиц не принесло результата. Следствие было приостановлено, так как не удалось установить местонахождения пропавших. Дело возобновили в октябре 2024 года. Криминалистами был инициирован осмотр дна акватории водного карьера вблизи села Хомутово. На расстоянии около 25 метров от берега на глубине более четырех метров водолазы обнаружили затопленный автомобиль с останками пропавших. В ходе дополнительных следственных действий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался супруг потерпевшей, который был задержан при поддержке сотрудников Росгвардии в Республике Бурятия. По версии следствия, в апреле 2010 года подозреваемый в компании друга, своей супруги и ее знакомого уехали на автомобиле. На берегу карьера фигурант, одержимый ревностью к потерпевшему, вместе с товарищем жестоко избили мужчину и женщину, нанося им удары ногами, руками и арматурой. От полученных травм супруга подозреваемого и ее знакомый скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники переместили тела в автомобиль и столкнули его в водный карьер. "Супругу погибшей предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, подельник обвиняемого скончался в мае 2024 года.

https://ria.ru/20241015/delo-1978055588.html

https://ria.ru/20241009/kriminal-1977082301.html

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россия

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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)