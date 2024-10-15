https://ria.ru/20241015/infrastruktura-1978065161.html
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 15.10.2024
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:12
2024-10-15T08:12
2024-10-15T08:12
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днепр (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Попали в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241014/obstrel-1977919337.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры