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"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении - РИА Новости, 15.10.2024
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13:17 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/hezbolly-1978114824.html
"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении
"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении - РИА Новости, 15.10.2024
"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 450", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:17
2024-10-15T13:17
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 450", сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы подразделения ПВО исламского сопротивления сбили израильский беспилотник "Гермес 450",- написано в заявлении.
https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении

Бойцы "Хезболлы" заявили, что сбили израильский беспилотник класса "Гермес 450"

© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА "Гермес 450"
Израильский БПЛА Гермес 450 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА "Гермес 450". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 450", сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы подразделения ПВО исламского сопротивления сбили израильский беспилотник "Гермес 450",- написано в заявлении.
Израиль - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине
5 октября, 18:14
 
В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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