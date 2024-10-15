https://ria.ru/20241015/hezbolly-1978114824.html

"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении

"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении - РИА Новости, 15.10.2024

"Хезболла" сбила беспилотник израильских ВВС, сообщили в движении

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 450", сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:17

2024-10-15T13:17

2024-10-15T13:17

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник израильских ВВС класса "Гермес 450", сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы подразделения ПВО исламского сопротивления сбили израильский беспилотник "Гермес 450",- написано в заявлении.

https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html

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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024