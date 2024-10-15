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Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России - РИА Новости, 15.10.2024
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Вологодская область
 
16:49 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/gurtskaya-1978183093.html
Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России
Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России - РИА Новости, 15.10.2024
Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:49
2024-10-15T16:49
вологодская область
россия
вологодская область
диана гурцкая
георгий филимонов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду "За верность родительскому долгу" по всей России, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. В Вологодской области с 1 января 2025 года по решению губернатора Георгия Филимонова родители и усыновители, которые воспитывают детей первой группы инвалидности с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, будут отмечаться почетным знаком. "Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая поддержала нашу инициативу. Диана Гудаевна предложила вручать государственную награду "За верность родительскому долгу" не только в Вологодской области, но и по всей стране", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. По словам Гурцкой, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, надо поддерживать. Инициатива разработана советником губернатора Вологодской области Анной Хрястуновой и членами Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг" по обращению родителей. К почетному знаку "За верность родительскому долгу" родителям и усыновителям будет вручаться денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Для получения звания и выплаты должно пройти не менее 16 лет с момента установления инвалидности.
https://ria.ru/20240908/moskva-1971442113.html
https://ria.ru/20241013/zemlyachestvo-1977844059.html
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россия, вологодская область, диана гурцкая, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Вологодская область, Диана Гурцкая, Георгий Филимонов

Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Диана Гурцкая
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду "За верность родительскому долгу" по всей России, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
В Вологодской области с 1 января 2025 года по решению губернатора Георгия Филимонова родители и усыновители, которые воспитывают детей первой группы инвалидности с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, будут отмечаться почетным знаком.
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"Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая поддержала нашу инициативу. Диана Гудаевна предложила вручать государственную награду "За верность родительскому долгу" не только в Вологодской области, но и по всей стране", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
По словам Гурцкой, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, надо поддерживать.
Инициатива разработана советником губернатора Вологодской области Анной Хрястуновой и членами Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг" по обращению родителей.
К почетному знаку "За верность родительскому долгу" родителям и усыновителям будет вручаться денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
Для получения звания и выплаты должно пройти не менее 16 лет с момента установления инвалидности.
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Вологодская областьРоссияВологодская областьДиана ГурцкаяГеоргий Филимонов
 
 
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