https://ria.ru/20241015/gurtskaya-1978183093.html

Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России

Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России - РИА Новости, 15.10.2024

Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду по всей России

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:49

2024-10-15T16:49

2024-10-15T16:49

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вологодская область

диана гурцкая

георгий филимонов

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая предложила вручать вологодскую госнаграду "За верность родительскому долгу" по всей России, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. В Вологодской области с 1 января 2025 года по решению губернатора Георгия Филимонова родители и усыновители, которые воспитывают детей первой группы инвалидности с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, будут отмечаться почетным знаком. "Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая поддержала нашу инициативу. Диана Гудаевна предложила вручать государственную награду "За верность родительскому долгу" не только в Вологодской области, но и по всей стране", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. По словам Гурцкой, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, надо поддерживать. Инициатива разработана советником губернатора Вологодской области Анной Хрястуновой и членами Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг" по обращению родителей. К почетному знаку "За верность родительскому долгу" родителям и усыновителям будет вручаться денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Для получения звания и выплаты должно пройти не менее 16 лет с момента установления инвалидности.

https://ria.ru/20240908/moskva-1971442113.html

https://ria.ru/20241013/zemlyachestvo-1977844059.html

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россия, вологодская область, диана гурцкая, георгий филимонов