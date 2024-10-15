https://ria.ru/20241015/gubernator-1978121504.html

Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России

Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России - РИА Новости, 15.10.2024

Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:44

2024-10-15T13:44

2024-10-15T14:03

омская область

россия

омская область

виталий хоценко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства, рассказали в пресс-службе регионального правительства. На мероприятии собрались представители отрасли из 60 регионов. Они поделились опытом внедрения цифровых технологий в процессы строительства. Основные результаты работы в этом направлении были представлены Минстроем России. "На сегодняшний день уже 87 регионов подключились к цифровой системе управления инвестиционно-строительными проектами, 85 субъектов РФ работают в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 82 региона внедрили Единую цифровую платформу экспертизы, интегрированную с федеральными информационными системам и базами данных. Сейчас идет наполнение цифровых платформ результатами проектирования и строительства со всей страны. В последующем это обеспечит огромные полезные базы данных, позволяющие планировать и мониторить эксплуатацию построенных объектов", – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. Виталий Хоценко уточнил, что застройщики в Омской области уже на этапе проектирования начинают применять технологии информационного моделирования. "Наш президент Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию как одну из национальных целей и приоритетов развития России. Это касается, в том числе, строительства и ЖКХ. Мы это уже видим на примере Госэкспертизы, на примере процедур предоставления разрешительной документации, градостроительного планирования, проектирования объектов в регионах. Нам нужно всем вместе увеличивать производительность труда в строительстве", – сказал Виталий Хоценко. На стратегической сессии отметили, что цифровые технологии изменяют отрасль, но частичное внедрение информационных технологий не решает всех вопросов, так как важен комплексный подход к трансформации процессов.

https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html

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россия, омская область, виталий хоценко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)