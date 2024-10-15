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Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России - РИА Новости, 15.10.2024
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Омская область
 
13:44 15.10.2024 (обновлено: 14:03 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gubernator-1978121504.html
Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России
Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России - РИА Новости, 15.10.2024
Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:44
2024-10-15T14:03
омская область
россия
омская область
виталий хоценко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства, рассказали в пресс-службе регионального правительства. На мероприятии собрались представители отрасли из 60 регионов. Они поделились опытом внедрения цифровых технологий в процессы строительства. Основные результаты работы в этом направлении были представлены Минстроем России. "На сегодняшний день уже 87 регионов подключились к цифровой системе управления инвестиционно-строительными проектами, 85 субъектов РФ работают в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 82 региона внедрили Единую цифровую платформу экспертизы, интегрированную с федеральными информационными системам и базами данных. Сейчас идет наполнение цифровых платформ результатами проектирования и строительства со всей страны. В последующем это обеспечит огромные полезные базы данных, позволяющие планировать и мониторить эксплуатацию построенных объектов", – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. Виталий Хоценко уточнил, что застройщики в Омской области уже на этапе проектирования начинают применять технологии информационного моделирования. "Наш президент Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию как одну из национальных целей и приоритетов развития России. Это касается, в том числе, строительства и ЖКХ. Мы это уже видим на примере Госэкспертизы, на примере процедур предоставления разрешительной документации, градостроительного планирования, проектирования объектов в регионах. Нам нужно всем вместе увеличивать производительность труда в строительстве", – сказал Виталий Хоценко. На стратегической сессии отметили, что цифровые технологии изменяют отрасль, но частичное внедрение информационных технологий не решает всех вопросов, так как важен комплексный подход к трансформации процессов.
https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html
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россия, омская область, виталий хоценко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Омская область , Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Глава Омской области открыл стратегическую сессию Минстроя России

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства
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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл стратегическую сессию Минстроя России по вопросам цифрового строительства, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
На мероприятии собрались представители отрасли из 60 регионов. Они поделились опытом внедрения цифровых технологий в процессы строительства. Основные результаты работы в этом направлении были представлены Минстроем России.
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"На сегодняшний день уже 87 регионов подключились к цифровой системе управления инвестиционно-строительными проектами, 85 субъектов РФ работают в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 82 региона внедрили Единую цифровую платформу экспертизы, интегрированную с федеральными информационными системам и базами данных. Сейчас идет наполнение цифровых платформ результатами проектирования и строительства со всей страны. В последующем это обеспечит огромные полезные базы данных, позволяющие планировать и мониторить эксплуатацию построенных объектов", – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.
Виталий Хоценко уточнил, что застройщики в Омской области уже на этапе проектирования начинают применять технологии информационного моделирования.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию как одну из национальных целей и приоритетов развития России. Это касается, в том числе, строительства и ЖКХ. Мы это уже видим на примере Госэкспертизы, на примере процедур предоставления разрешительной документации, градостроительного планирования, проектирования объектов в регионах. Нам нужно всем вместе увеличивать производительность труда в строительстве", – сказал Виталий Хоценко.
На стратегической сессии отметили, что цифровые технологии изменяют отрасль, но частичное внедрение информационных технологий не решает всех вопросов, так как важен комплексный подход к трансформации процессов.
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Омская областьРоссияОмская областьВиталий ХоценкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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