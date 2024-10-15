https://ria.ru/20241015/gruziya-1978080035.html
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси - РИА Новости, 15.10.2024
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси
Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:24
2024-10-15T10:24
2024-10-15T10:25
в мире
грузия
лондон
тбилиси
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1ea1a52448dd25faec7f25a6e8547c56.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет Уорд в интервью агентству "Интерпрессньюс", объяснив это решение антизападной, по мнению Лондона, риторикой грузинских властей. Начало стратегическому "Диалогу Уордропа" между Лондоном и Тбилиси было положено в 2014 году, в этом формате ежегодно происходили переговоры между главами различных ведомств двух стран. "Правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно заявить о нашей обеспокоенности по поводу упадка демократии и антизападной риторики… Мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный "Диалог Уордропа" между министрами на высоком уровне. Это первый случай с момента установления формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между главами оборонных ведомств и приостановили реализацию новой программы кибербезопасности", - заявил посол. Дипломат выразил надежду на то, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Кроме того, 17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола. Принятие закона об иноагентах и о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии вызвало недовольство Запада.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html
https://ria.ru/20241013/gruziya-1977626312.html
грузия
лондон
тбилиси
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_77:0:1280:902_1920x0_80_0_0_1a27ed754f67c16f36117ff9880d422f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, лондон, тбилиси, великобритания
В мире, Грузия, Лондон, Тбилиси, Великобритания
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси
Посол Уорд: Британия заморозила диалог с Грузией из-за ее антизападной риторики
ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет Уорд в интервью агентству "Интерпрессньюс", объяснив это решение антизападной, по мнению Лондона, риторикой грузинских властей.
Начало стратегическому "Диалогу Уордропа" между Лондоном и Тбилиси было положено в 2014 году, в этом формате ежегодно происходили переговоры между главами различных ведомств двух стран.
"Правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно заявить о нашей обеспокоенности по поводу упадка демократии и антизападной риторики… Мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный "Диалог Уордропа" между министрами на высоком уровне. Это первый случай с момента установления формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между главами оборонных ведомств и приостановили реализацию новой программы кибербезопасности", - заявил посол.
Дипломат выразил надежду на то, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Кроме того, 17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола. Принятие закона об иноагентах и о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии вызвало недовольство Запада.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России