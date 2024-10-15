https://ria.ru/20241015/gruziya-1978080035.html

Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси

Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси - РИА Новости, 15.10.2024

Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси

Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:24

2024-10-15T10:24

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ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет Уорд в интервью агентству "Интерпрессньюс", объяснив это решение антизападной, по мнению Лондона, риторикой грузинских властей. Начало стратегическому "Диалогу Уордропа" между Лондоном и Тбилиси было положено в 2014 году, в этом формате ежегодно происходили переговоры между главами различных ведомств двух стран. "Правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно заявить о нашей обеспокоенности по поводу упадка демократии и антизападной риторики… Мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный "Диалог Уордропа" между министрами на высоком уровне. Это первый случай с момента установления формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между главами оборонных ведомств и приостановили реализацию новой программы кибербезопасности", - заявил посол. Дипломат выразил надежду на то, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Кроме того, 17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола. Принятие закона об иноагентах и о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии вызвало недовольство Запада.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

https://ria.ru/20241013/gruziya-1977626312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, лондон, тбилиси, великобритания