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Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси - РИА Новости, 15.10.2024
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10:24 15.10.2024 (обновлено: 10:25 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/gruziya-1978080035.html
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси - РИА Новости, 15.10.2024
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси
Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:24
2024-10-15T10:25
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ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет Уорд в интервью агентству "Интерпрессньюс", объяснив это решение антизападной, по мнению Лондона, риторикой грузинских властей. Начало стратегическому "Диалогу Уордропа" между Лондоном и Тбилиси было положено в 2014 году, в этом формате ежегодно происходили переговоры между главами различных ведомств двух стран. "Правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно заявить о нашей обеспокоенности по поводу упадка демократии и антизападной риторики… Мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный "Диалог Уордропа" между министрами на высоком уровне. Это первый случай с момента установления формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между главами оборонных ведомств и приостановили реализацию новой программы кибербезопасности", - заявил посол. Дипломат выразил надежду на то, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Кроме того, 17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола. Принятие закона об иноагентах и о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии вызвало недовольство Запада.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html
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в мире, грузия, лондон, тбилиси, великобритания
В мире, Грузия, Лондон, Тбилиси, Великобритания
Британский посол рассказал, почему Лондон заморозил диалог с Тбилиси

Посол Уорд: Британия заморозила диалог с Грузией из-за ее антизападной риторики

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Грузинский флаг в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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ТБИЛИСИ, 15 окт - РИА Новости. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны, заявил британский посол в Грузии Гарет Уорд в интервью агентству "Интерпрессньюс", объяснив это решение антизападной, по мнению Лондона, риторикой грузинских властей.
Начало стратегическому "Диалогу Уордропа" между Лондоном и Тбилиси было положено в 2014 году, в этом формате ежегодно происходили переговоры между главами различных ведомств двух стран.
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"Правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно заявить о нашей обеспокоенности по поводу упадка демократии и антизападной риторики… Мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный "Диалог Уордропа" между министрами на высоком уровне. Это первый случай с момента установления формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры на высоком уровне между главами оборонных ведомств и приостановили реализацию новой программы кибербезопасности", - заявил посол.
Дипломат выразил надежду на то, что после выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Кроме того, 17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола. Принятие закона об иноагентах и о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии вызвало недовольство Запада.
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