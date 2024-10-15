https://ria.ru/20241015/groznyy-1978148640.html

МЧС показало кадры работы на месте взрыва цистерны в Грозном

МЧС показало кадры работы на месте взрыва цистерны в Грозном - РИА Новости, 15.10.2024

МЧС показало кадры работы на месте взрыва цистерны в Грозном

Главное управление МЧС России по Чечне показало кадры работы на месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:29

2024-10-15T15:29

2024-10-15T15:29

происшествия

россия

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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ГРОЗНЫЙ, 15 окт - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Чечне показало кадры работы на месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном. "Видео демонстрирует, в каких опасных условиях работают сотрудники главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Пожарные не дрогнули перед лицом опасности и продолжили борьбу с огненной стихией, даже когда горящие осколки после взрыва цистерны с топливом полетели в их сторону", - говорится в описании к видео. На видео, опубликованном в Telegram-канале регионального МЧС, видно, насколько близко пожарная машина находится к месту взрыва. Закадровый голос произносит слова "Аллах Акбар" и просит ребят подать воду в шланг, находясь близко к огню. Двенадцатого октября в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. По последним данным МЧС РФ, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20241012/dagestan-1977762083.html

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Момент взрыва на АЗС в Грозном 12 октября. Видео МЧС России МЧС Чечни опубликовало видео взрыва на АЗС в Грозном 12 октября. Судя по видео, заправка взорвалась, когда пожарные уже работали на месте ЧП. Спасатели чудом не пострадали. По данным «Базы», взрыв произошел в момент перекачки газа из КамАЗа в цистерны заправки. Основная версия взрыва на данный момент — нарушение техники безопасности. В результате взрыва погибли 4 человека, в том числе двое детей. 2024-10-15T15:29 true PT0M27S

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