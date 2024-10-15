https://ria.ru/20241015/glavprodukt-1978151032.html

Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества

Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества - РИА Новости, 15.10.2024

Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества

Активы холдинга "Главпродукт", которые через цепочку собственников принадлежат американской компании, перешли во временное управление Росимущества,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:09

2024-10-15T15:09

2024-10-15T17:08

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Активы холдинга "Главпродукт", которые через цепочку собственников принадлежат американской компании, перешли во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовых актов.Росимущество стало временным управляющим 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% акций АО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", 100% долей в ООО "Главпродукт-патент", 100% долей в ООО "Объединенная индустриальная компания", 100% долей в ООО "Объединенные консервные заводы", 100% долей в ООО "Промсельхозинвест", по 100% акций АО "Верховский молочно-консервный завод" и АО "Орелпродукт".Все эти компании связаны между собой. ООО "Промсельхозинвест" владеет 100% акций АО "Главпродукт", а оно в свою очередь — 100-процентной долей в ООО "Главпродукт". Конечный собственник этих юрлиц — американская компания Universal Beverage Company, кроме "Главпродукт-патента", которое принадлежит американской же Universal Company.

https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, россия, владимир путин