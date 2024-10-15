Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества
Путин передал активы "Главпродукта" во временное управление Росимущества
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Активы холдинга "Главпродукт", которые через цепочку собственников принадлежат американской компании, перешли во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовых актов.
"Главпродукт" производит более 500 видов консервов: тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукурузу и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчицу, маринованные грибы, томатную пасту и кетчуп.
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Росимущество стало временным управляющим 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% акций АО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", 100% долей в ООО "Главпродукт-патент", 100% долей в ООО "Объединенная индустриальная компания", 100% долей в ООО "Объединенные консервные заводы", 100% долей в ООО "Промсельхозинвест", по 100% акций АО "Верховский молочно-консервный завод" и АО "Орелпродукт".
Все эти компании связаны между собой. ООО "Промсельхозинвест" владеет 100% акций АО "Главпродукт", а оно в свою очередь — 100-процентной долей в ООО "Главпродукт". Конечный собственник этих юрлиц — американская компания Universal Beverage Company, кроме "Главпродукт-патента", которое принадлежит американской же Universal Company.
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