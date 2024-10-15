Рейтинг@Mail.ru
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 15.10.2024 (обновлено: 17:08 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/glavprodukt-1978151032.html
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества - РИА Новости, 15.10.2024
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества
Активы холдинга "Главпродукт", которые через цепочку собственников принадлежат американской компании, перешли во временное управление Росимущества,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:09
2024-10-15T17:08
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576229683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b602601f24b4ce902a9a3997e77144c.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Активы холдинга "Главпродукт", которые через цепочку собственников принадлежат американской компании, перешли во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовых актов.Росимущество стало временным управляющим 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% акций АО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", 100% долей в ООО "Главпродукт-патент", 100% долей в ООО "Объединенная индустриальная компания", 100% долей в ООО "Объединенные консервные заводы", 100% долей в ООО "Промсельхозинвест", по 100% акций АО "Верховский молочно-консервный завод" и АО "Орелпродукт".Все эти компании связаны между собой. ООО "Промсельхозинвест" владеет 100% акций АО "Главпродукт", а оно в свою очередь — 100-процентной долей в ООО "Главпродукт". Конечный собственник этих юрлиц — американская компания Universal Beverage Company, кроме "Главпродукт-патента", которое принадлежит американской же Universal Company.
https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html
https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576229683_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ddbb74b60446e86a960627d8563f7c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, россия, владимир путин
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика, Россия, Владимир Путин
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества

Путин передал активы "Главпродукта" во временное управление Росимущества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Активы холдинга "Главпродукт", которые через цепочку собственников принадлежат американской компании, перешли во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовых актов.

"Главпродукт" производит более 500 видов консервов: тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукурузу и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчицу, маринованные грибы, томатную пасту и кетчуп.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
России приготовили голод и войну
10 октября, 08:00
Росимущество стало временным управляющим 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% акций АО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", 100% долей в ООО "Главпродукт-патент", 100% долей в ООО "Объединенная индустриальная компания", 100% долей в ООО "Объединенные консервные заводы", 100% долей в ООО "Промсельхозинвест", по 100% акций АО "Верховский молочно-консервный завод" и АО "Орелпродукт".
Все эти компании связаны между собой. ООО "Промсельхозинвест" владеет 100% акций АО "Главпродукт", а оно в свою очередь — 100-процентной долей в ООО "Главпродукт". Конечный собственник этих юрлиц — американская компания Universal Beverage Company, кроме "Главпродукт-патента", которое принадлежит американской же Universal Company.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис
7 августа, 08:00
 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала