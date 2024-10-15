https://ria.ru/20241015/gladkov-1978051496.html
Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе
Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе - РИА Новости, 15.10.2024
Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе
Грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T01:44
2024-10-15T01:44
2024-10-15T02:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ в очередной раз атаковали Белгородский район. Ранен один мирный житель. На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода.Кроме того, наряду с атакой БПЛА, село Красный Октябрь подверглось обстрелу. По предварительной информации, в населённом пункте в частном доме выбиты окна, ещё в одном — посечён забор. Также повреждены восемь автомобилей."Информация о последствиях атак уточняется. Администрация проведёт обход в светлое время суток", - резюмировал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Белгород
Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе
Гладков: в Белгородском районе пострадал водитель при атаке грузовика дроном