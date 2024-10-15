https://ria.ru/20241015/gladkov-1978051496.html

Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе

Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе - РИА Новости, 15.10.2024

Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе

Грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T01:44

2024-10-15T01:44

2024-10-15T02:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889836153_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_ff8fbe67df02a460e9177e3367ef6811.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ в очередной раз атаковали Белгородский район. Ранен один мирный житель. На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода.Кроме того, наряду с атакой БПЛА, село Красный Октябрь подверглось обстрелу. По предварительной информации, в населённом пункте в частном доме выбиты окна, ещё в одном — посечён забор. Также повреждены восемь автомобилей."Информация о последствиях атак уточняется. Администрация проведёт обход в светлое время суток", - резюмировал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/pushkov-1978050117.html

белгородская область

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород