https://ria.ru/20241015/filmy-1978159488.html

Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть

Лучшие русские фильмы 2024: хорошие новинки, которые стоит посмотреть

Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть

Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2024 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:43

2024-10-15T17:43

2024-10-15T17:43

россия

сергей жуков

александр андрющенко

константин хабенский

кино

что посмотреть

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Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2024 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть — в материале РИА Новости.Лучшие русские фильмы 2024 годаВ 2024 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2024 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.Мастер и МаргаритаДата выхода: 25 января 2024 годаРежиссер: Михаил ЛокшинЖанр: Драма, Фэнтези, МелодрамаАктеры: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко, Евгений Князев, Данил СтекловСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 37 минутДействие происходит в 1930-х годах прошлого века. Писатель, роман которого про Понтия Пилата запретила цензура, создает новую книгу, в ней Сатана (Воланд) появляется в Москве и отравляет жизнь партийным чиновникам. В результате многие из них либо умирают, либо оказываются в психиатрической больнице. Действие происходит в двух параллельных мирах: в реальности Мастер - это советский писатель, которого травят за написанную им пьесу. Его поддерживает и любит замужняя женщина - Маргарита, она и вдохновляет писателя на создание нового произведения. В параллельном фантастическом мире мы видим футуристическую столицу, в которой Воланд и его команда творят хаос.Майор Гром: ИграДата выхода: 23 мая 2024Режиссер: Олег ТрофимЖанр: боевик, приключенияАктеры: Артем Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина КраснерВ ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр КоломиецСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 48 минутПрошел год, после того, как неподкупный майор полиции Игорь Гром победил Чумного Доктора. Герою ставят памятник, снимают о нем фильм, его образ используется в производстве игрушек. Майор продолжает раскрывать одно дело за другим, ловит толпы преступников и наслаждается славой. Но почить на лаврах Грому не дано: в Санкт-Петербурге появляется злой гений Призрак, который начинает уничтожать памятники архитектуры. Чиновница Мария Архипова решает, что полиция не справится с таким противником и закупает дроны у голландского предпринимателя, он должны заменить людей и обезвредить преступника. Призрак публично объявляет майора обманщиком и вызывает его на дуэль: Грому приходится решать множество головоломок: если герой не справится - пострадают люди. Ситуация усугубляется тем, что общество начинает все меньше доверять ему.ФрауДата выхода: 14 марта 2024Режиссер:Любовь МульменкоЖанр: драма, комедияАктеры: Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья ЛиновичСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 45 минутВаня работает продавцом в магазине “Рыболов и охотник”, живет в Перми в бабушкиной квартире, слушает старую музыку, смотрит советские мультфильмы и воображает себя героем средневековых романов. Он стеснителен, строго следует правилам приличия, называет всех женщин фрау. Кристина - девушка современная, танцует в балете, мечтает уехать от родителей, состоит в отношениях с женатым мужчиной, которые ее не ценит. Ваня влюбляется в молодую балерину, а она в порядке эксперимента разрешает ему сделать себя дамой сердца. Несмотря на различия, девушке рыцарь нравится: у них есть общее желание создать семью и страх одиночества. Однако Кристина планирует перевоспитать Ваню, чтобы адаптировать к современным реалиям.СветДата выхода: 22 февраля 2024Режиссер:Антон КоломеецЖанр: драмаАктеры: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова, Галина Алехина, Валерий Панков, Ян Ильвес, Дина Губайдуллина, Юлия Гоманюк, Павел ГалынскийСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 48 минутТатьяна работает соцработником, у нее семья и много друзей, но наступает момент, когда она возвращается мыслями в прошлое: в 1975 году молодой амбициозной девушке 16 лет, у нее есть лучшая подруга Марина, с которой они вместе ходили на танцы, купались в речке и мечтали о будущем. Но все изменилось, когда в их жизни появился один мужчина. Сейчас Татьяне Сергеевне исполняется 60 лет, эту дату они с Мариной хотели отметить вместе, но подруги рядом нет. Фильм рассказывает о дружбе, любви и предательстве в жизни простой женщины.Сто лет тому впередДата выхода: 18 апреля 2024Режиссер: Александр АндрющенкоЖанр: фантастика, приключенияАктеры:Андрей Золотарев, Александр Андрющенко, Ксения МирошникВ ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юра БорисовСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 22 минутыНовая версия приключений героев из книги Кира Булычева об Алисе Селезневой. Простой мальчик Коля Герасимов живет в современной Москве, подросток случайно находит в школьном кабинете странное вещество под названием космеон, которое неожиданно переносит его на сто лет вперед. Там он знакомится с девочкой Алисой, она ищет свою маму, застрявшую в XXI веке и работающую там учителем. Подросткам придется вместе спасать мир от космических пиратов - им космеон необходим, чтобы захватить будущее - и пытаться вернуться в свое время.ОнегинДата выхода: 7 марта 2024Режиссер: Сарик АндреасянЖанр: мелодрама, драмаАктеры: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр ЯцкоСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 20 минутЭкранизация бессмертного романа Александра Пушкина. Евгений Онегин - аристократ, который проводит жизнь, разъезжая по балам и светским приемам. Неожиданно ему сообщают о болезни дяди, молодой человек с радостью уезжает из города, от надоевшей ему суеты и столичных развлечений в деревню. Но дядя умирает, оставив племяннику в наследство имение и деньги. Онегин живет за городом уединенно, погрузившись в размышления, сторонясь соседей, однако его отшельничество нарушает приехавший из-за границы юный Ленский - владелец соседней усадьбы. Он знакомит Евгения с молодой аристократкой Татьяной Лариной.ТимирДата выхода: 25 января 2024Режиссер: Николай КорякинЖанр: драма, фантастика, комедияАктеры: Альгис Данилов, Георгий Бессонов, Владислав Никаноров, Роман Дорофеев, Альберт Ноговицын, Жанна Никифорова, Дмитрий Алексеев, Василий Шумский, Дьулустаан Корнилов, Дайаана ГригорьеваСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 30 минутТимир - якутский мальчик, который после смерти матери из большого города попадает в глухую деревню к отцу. Там он не находит общего языка ни с отцом, ни с одноклассниками: его обижают и оскорбляют за то, что парень не приспособлен к деревенской жизни. Единственная отдушина - прогулки по лесу, о котором ходят зловещие истории. Все меняется после того, как Тимир встречает на свалке дух умершего мужчины, который начинает учить мальчика жизни.Бременские музыкантыДата выхода: 1 января 2024Режиссер: Алексей НужныйЖанр: приключения, семейный, фэнтези, комедияАктеры: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия ПересильдСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 56 минутЛегендарная группа бродячих артистов снова вместе. Пес, Кошка, Осел, Петух и Трубадур сплотились, чтобы совершить невозможное и рассмешить дочь короля, которая давно скучает в своем замке и мечтает о побеге. Теперь все современно: Трубадур играет на электрогитаре, а его подруга принцесса думает о ребрендинге легендарной группы. Их совместный побег - начало увлекательных событий, сыщик сделает все, чтобы найти принцессу, а у разбойников давние счеты к Трубадуру.Холоп 2Дата выхода: 1 января 2024Режиссер: Клим ШипенкоЖанр: комедияАктеры: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей СоцердотскийСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 59 минутГриша - бывший мажор, которого перевоспитали в первой части фильма, отправив в позапрошлый век в качестве холопа. Сейчас Григорий многое переосмыслил и не переносит несправедливость. Кате сходят с рук любые ее поступки, наглая и избалованная девушка после встречи с Гришей неожиданно оказывается в прошлом, где ее убеждают, что сейчас XIX век, а она - служанка. Героиня еще строптивее Григория, изображающие дворян актеры не готовы к ее взрывному характеру, а мать Кати - влиятельная чиновница - обещает отправить всех за решетку за похищение дочери.Тур с ИванушкамиДата выхода: 2 июня 2024Режиссер: Марк ГоробецЖанр: комедияАктеры: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева, Валентина МазунинаСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 48 минутБывшие фанатки музыкальной группы “Иванушки” - Катя, Инна и Ася дружат много лет, в молодости они были слишком зажаты, чтобы совершить что-то необычное, но сейчас им по 40 лет. Всего подруг было четыре, одной к этому времени не стало, поэтому женщины решили, что жизнь слишком коротка и нужно позволить себе следовать желаниям. Они решают исполнить мечту своей молодости и отправиться в фанатский тур с любимой группой на юг России. Вместе с ними едет 15-летняя дочь Кати, юная бунтарка мешает подругам как следует отдохнуть.Самая большая лунаДата выхода: 4 июля 2024Режиссер: Алексей ПопогребскийЖанр: фэнтези, приключенияАктеры: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков, Иван КапоринСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 39 минутВ одном мире с нами живут необычные люди, наделенные сверхспособностями: они могут управлять эмоциями других, но сами никаких чувств не испытывают и не знают, что такое любовь. Эти существа называют себя эмерами, Денис - эмер-полукровка, он отправляется на поиски избранной, которая сможет спасти мир, так как ему грозит опасность. Вместе они открывают для себя неожиданные стороны жизни.Руки вверхДата выхода: 10 октября 2024Режиссер: Аскар УзабаевЖанр: музыкальныйАктеры: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил ПолицеймакоСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 50 минутДействие происходит в трех временных отрезках: в середине 90-х, начале 2000-х и в наши дни. На Сергея Жукова, который собирается дать большой концерт группы “Руки вверх!” в Лужниках, совершается покушение, певец остался жив, а следователь Павлов пытается найти преступника и разобраться в мотивах. Постепенно он убеждается, что секрет кроется в прошлом группы. Фильм показывает жизнь Жукова с детства и до наших дней. История о том, как простой подмосковный мальчик стал звездой, в оболочке детектива.ДомовойДата выхода: 4 апреля 2024Режиссер: Андрей ЗагидуллинЖанр: ужасы, фэнтезиАктеры: Олег Чугунов, Василиса Немцова, Роза Хайруллина, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева, Слава КиселеваСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 35 минутВаря и Арсений - сироты. Их родители погибли, дети остались у бабушки в глухой деревне. Но бабушка умирает, а малыши попадают в приют. Богатая бездетная пара Инга и Олег принимают решение усыновить девочку и мальчика, а те, прежде чем переехать в роскошный особняк, берут с собой угли из отчего очага. Варя и Арсений надеются на то, что их жизнь наконец-то наладится, и выкладывают угли из старого деревенского дома в очаг новых родителей. Через некоторое время существование семьи превращается в ад - ведь, вместе с тлеющим огнем, они принесли с собой потустороннюю силу - домового.Летучий корабльДата выхода: 21 марта 2024Режиссер: Илья УчительЖанр: фэнтези, приключения, комедияАктеры: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Антон БирюковСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 40 минутФильм радует роскошными декорациями и современными спецэффектами. Теперь, вместо боярина Полкана к Забаве сватается его сын, который использует темную магию, чтобы добиться взаимности от принцессы, а трубочист Ваня превратился в матроса. Простой, искренний и добрый он завоевал сердце принцессы, но против их отношений отец Забавы. Ивану ничего не остается, как отправиться в сказочный лес на поиски летучего корабля, который способен унести влюбленных куда угодно. Всем знакомый по мультфильму Водяной и другие сказочные существа помогают матросу. В картине звучат старые песни из одноименного советского мультика.Манюня: Приключения в МосквеДата выхода: 30 мая 2024Режиссер: Денис ГулярЖанр: комедия, приключенияАктеры: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья КреймерСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 26 минутАвтор книги о приключениях Манюни - Наринэ Абгарян, история неугомонной рыжеволосой девочки основана на событиях из собственного детства писательницы. На этот раз бабушка Манюни берет ее и двух сестер Наринэ и Каринэ в Москву, чтобы показать детям столицу и посетить концерт группы “Земляне”. Приютить на время поездки всю компанию соглашается старый друг бабушки - Григорий Савельевич, который вызывает живой интерес у девочек. Они начинают подозревать мужчину в шпионаже и следить за каждым его шагом. В результате подруги попадают в смешные приключения.Адам и ЕваДата выхода: 7 марта 2024Режиссер: Илья ФарфельЖанр: комедия, мелодрама, фантастикаАктеры: Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина, Антон Токарев, Виктория ЦыганковаСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 30 минутНа земле произошел апокалипсис, и в один момент вдруг исчезли люди, звери и птицы. Марина - эксцентричная актриса, которая привыкла жить одним днем, а Григорий - научный сотрудник, воспитанный и интеллигентный. В опустевшей Москве пара встретилась случайно, более или менее обустроив свой быт, они задумались о том, как возродить человечество.Совершенно разные по характеру люди постоянно ссорятся и ненавидят друг друга, вдруг Григорий ловит по самодельной радиостанции человеческий голос. Теперь пара должна отправиться в далекий Екатеринбург, где еще, возможно, остались люди.Непослушник 3Дата выхода: 6 июня 2024Режиссер: Владимир КоттЖанр: комедияАктеры: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин, Олег ВасильковСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 47 минутОтцу Анатолию, успешно перевоспитавшему блогера Димонстра и Сашу Черного, которые теперь трудятся менеджером в автосалоне и добропорядочным монахом, вновь придется стать воспитателем. Детдомовцы два брата и две сестры постоянно сбегают из учреждения, совершают мелкие кражи и хулиганят. Детям грозит нечто похуже, чем детдом, поэтому следователь решает дать им последний шанс и привозит к священнику. В третьей части “Непослушников” возвращаются все полюбившиеся герои. Это смешная и обаятельная семейная комедия.Лед 3Дата выхода: 14 февраля 2024 годаРежиссер: Юрий ХмельницкийЖанр: мелодрамаАктеры: Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозёров, Елена Николаева, Виталия Корниенко, Николай Крейвис, Евгения ШиповаСтрана: РоссияПродолжительность: 2 часа 14 минутТеперь хоккеист Саша Горин - тренер иркутской сборной, его повзрослевшая дочь Надя идет по стопам мамы, она тоже фигуристка и мечтает о “Кубке льда”. Отец не желает, чтобы дочка занималась спортивной карьерой и старается оградить ее от любых трудностей, но девушка тайно тренируется и случайно встречается с дерзким хоккеистом из Москвы Сергеем, который мечтает о карьере в НХЛ. Между молодыми людьми вспыхивает роман. Горин против этих отношений, но препятствия только укрепляют чувства Нади и Сережи.Беляковы в отпускеДата выхода: 26 сентября 2024 годаРежиссер: Александр НазаровЖанр: комедияАктеры: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов, Владислав ДемченкоСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 33 минутыСемья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию, но на пороге отеля выясняется, что номер оплачен только на следующий год. Так как денег на обратную дорогу нет - глава семьи принимает решение остаться и жить в гостинице нелегально. Хуже всего то, что там же Беляковы сталкиваются со своими заклятыми друзьями Дубравиными, с которыми конкурируют со школьных лет. Поэтому приходится изображать из себя богатых и беззаботных, все глубже закапываясь во лжи.В это время по их следам идет менеджер отеля Али, желая разоблачить русских нарушителей.ЛгуньяДата выхода: 5 сентября 2024 годаРежиссер: Юлия ТрофимоваЖанр: драма, комедияАктеры: Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак, Юлия Марченко, Алексей Розин, Майя Мальцева, Дмитрий Куличков, Янина Лакоба, Даша ВерещагинаСтрана: РоссияПродолжительность: 1 час 26 минутЕве 17 лет, ее жизнь скучна и однообразна. В надежде на новые впечатления она устраивается в летнее кафе-мороженое, но каникулы подходят к концу и ничего не меняется. Девушку начинают раздражать неприветливые покупатели, а случайно зашедший ранее известный актер Александр Воронов и вовсе откровенно хамит: бросает ей в сердцах смятую купюру. Ева в слезах убегает, Воронов гонится за ней, чтобы забрать сдачу. На крик девушки собирается толпа, которая решает, что знаменитость хотел изнасиловать подростка, а та не отрицает домыслы. Дальше сюжет закручивается еще стремительнее.

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https://ria.ru/20240701/serialy-1955061490.html

https://ria.ru/20240523/trofim-1947663488.html

https://ria.ru/20240322/mikhalkova-1934277646.html

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россия, сергей жуков, александр андрющенко, константин хабенский, кино, что посмотреть