https://ria.ru/20241015/evakuatsiya-1978222968.html

В Купянске объявили обязательную эвакуацию

В Купянске объявили обязательную эвакуацию - РИА Новости, 15.10.2024

В Купянске объявили обязательную эвакуацию

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил во вторник, что принято решение о принудительной эвакуации гражданского населения из... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:40

2024-10-15T19:40

2024-10-15T19:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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авдеевка

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил во вторник, что принято решение о принудительной эвакуации гражданского населения из Купянска. "Сегодня на совете обороны было принято решение об эвакуации всего гражданского населения из некоторых общин купянского направления, в частности, из города Купянск. Это в связи с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи", - приводит слова Синегубова агентство "Укринформ", По его словам, кроме Купянска, людей будут эвакуировать из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин. Накануне Синегубов сообщил, что в Купянске остаются около 4 тысяч человек. Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

авдеевка

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донецкая народная республика, харьковская область, авдеевка, в мире