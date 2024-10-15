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В офисе Зеленского признали дефицит средств ПВО - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:17 15.10.2024 (обновлено: 01:15 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/ermak-1978047971.html
В офисе Зеленского признали дефицит средств ПВО
В офисе Зеленского признали дефицит средств ПВО - РИА Новости, 15.10.2024
В офисе Зеленского признали дефицит средств ПВО
ВСУ испытывают дефицит средств противовоздушной обороны, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, при этом добавил, что Киев не прекращает просить и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T00:17
2024-10-15T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ испытывают дефицит средств противовоздушной обороны, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, при этом добавил, что Киев не прекращает просить и требовать новые поставки оружия у Запада. "Сегодня каждая единица средств ПВО все же защищает небо... Повторюсь, этого недостаточно, и сегодня мы (власти - ред.) не останавливаемся, чтобы говорить с партнерами, просить и требовать (новых поставок - ред.), потому что этого не хватает. Поэтому мы не можем говорить, что сегодня украинское небо полностью защищено", - сказал Ермак в эфире национального телемарафона. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977962673.html
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в мире, украина, андрей ермак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского признали дефицит средств ПВО

Ермак: Киев продолжит просить у Запада новые средства ПВО

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ испытывают дефицит средств противовоздушной обороны, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, при этом добавил, что Киев не прекращает просить и требовать новые поставки оружия у Запада.
"Сегодня каждая единица средств ПВО все же защищает небо... Повторюсь, этого недостаточно, и сегодня мы (власти - ред.) не останавливаемся, чтобы говорить с партнерами, просить и требовать (новых поставок - ред.), потому что этого не хватает. Поэтому мы не можем говорить, что сегодня украинское небо полностью защищено", - сказал Ермак в эфире национального телемарафона.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ЕрмакВооруженные силы Украины
 
 
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