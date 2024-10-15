https://ria.ru/20241015/energokrizis-1978208616.html

Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал чиновников за ситуацию в энергетике

Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал чиновников за ситуацию в энергетике - РИА Новости, 15.10.2024

Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал чиновников за ситуацию в энергетике

Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что властям Украины стоило начать децентрализацию энергосети еще в прошлом году, тогда бы... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:14

2024-10-15T18:14

2024-10-15T18:14

в мире

украина

герман галущенко

укрэнерго

еврокомиссия

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что властям Украины стоило начать децентрализацию энергосети еще в прошлом году, тогда бы сейчас не пришлось судорожно пытаться обеспечить поставки электроэнергии, пишет газета New York Times. Ранее Владимир Зеленский признал, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. При этом газета Financial Times писала, что украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом. По словам должностных лиц, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, которое занимает по несколько лет. При этом меры по возведению небольших электростанций начались только в этом году. "Кудрицкий заявил, что если бы Украина начала децентрализовывать свою энергосеть в прошлом году, сейчас ей не приходилось бы так бороться, чтобы обеспечить поставки электроэнергии перед зимой", - говорится в сообщении. Как заявил газете Кудрицкий, неверное планирование и подход к восстановлению энергосети стоили Украине больше года потраченного времени. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html

https://ria.ru/20240605/krizis--1950679726.html

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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго, еврокомиссия, владимир зеленский