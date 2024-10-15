https://ria.ru/20241015/elektronika-1978098228.html

Ликсутов: производитель электроники стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: производитель электроники стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 15.10.2024

Ликсутов: производитель электроники стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Производитель электроники, одноплатных компьютеров и периферийного оборудования "Диджитал лаб" (входит в группу компаний "ГАСКАР") стал резидентом особой... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:13

2024-10-15T12:13

2024-10-15T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Производитель электроники, одноплатных компьютеров и периферийного оборудования "Диджитал лаб" (входит в группу компаний "ГАСКАР") стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Уточняется, что компания будет каждый год выпускать 21 тысячу изделий, а частные инвестиции в проект уже составили порядка 200 миллионов рублей."Одна из эффективных мер поддержки города — локализация предприятия в особой экономической зоне столицы. Сегодня это центр развития передовой, самой высокотехнологичной промышленности Москвы, который включает в себя шесть площадок. Здесь работает более 220 предприятий, из них свыше 110 имеют статус резидента и обладают рядом налоговых преференций. Увеличение количества резидентов ОЭЗ находится на особом контроле Сергея Собянина", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Многофункциональность продукции заключается в универсальном отборе компонентов. Это позволяет оперативно перенастраивать производство от выпуска комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до изготовления отдельных деталей. С помощью одноплатных компьютеров, которые установлены на БПЛА, можно решать множество задач, например, использовать интеллектуальную систему принятия решений, анализировать видео с нескольких видеокамер и классифицировать объекты."Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ "Технополис Москва" пользуется значительным спросом благодаря своей инновационности, высокому уровню локализации и способности эффективно заменять импортные аналоги. Сегодня резиденты получают ряд налоговых льгот, что позволяет им значительно увеличивать свои инвестиции в развитие. В частности, резиденты на протяжении 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, новый резидент особой экономической зоны создаст более 120 рабочих мест в индустриальном парке "Руднево", где общая площадь производства превысит 1,2 тысячи квадратных метров.Благодаря уникальной архитектуре программно-аппаратных комплексов и производству конечных изделий достигается автономность выпуска.Генеральный директор "Диджитал лаб" Евгений Константинов отметил, что специалисты предприятия создали всю схемотехнику и архитектуру устройств. Также в соответствии с предпочтениями заказчика возможна персонализация разъемов, карт памяти и габаритов продукции. Предприятие выпускает не только аппаратные комплексы, но и программные, что позволяет пользователям быстро интегрировать продукцию под свои нужды.По его словам, еще один прорывной продукт - системы связи (модемы), позволяющие БПЛА работать в условиях отсутствия сигнала глобальной навигационной спутниковой системы, а также перестраиваться между частотами в случае подавления одной из них.Кроме того, была развернута линия технической поддержки пользователей и организована форма обратной связи с клиентами для усовершенствования продукции.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что на данный момент в "Руднево" созданы положительные условия для развития высокотехнологичных компаний, продукция которых способствует технологическому суверенитету России и обеспечению независимости от импорта.Он отметил, что резиденты города получают налоговые и таможенные преференции, а общий объем инвестиций предприятий в производство на площадке "Руднево" уже составил 20 миллиардов рублей.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов