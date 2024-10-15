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В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт - РИА Новости, 15.10.2024
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19:47 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/elektroenergiya-1978223645.html
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт - РИА Новости, 15.10.2024
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт
"Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:47
2024-10-15T19:47
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СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. "Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина. "Сейчас мы поставляем в Грузию, пока у нас есть небольшой объем, который согласован с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), в течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию, мы поставляем до 300 МВт. Сейчас, пока есть такая возможность, конкретно в осенний период. Сейчас начнется зима, похолодания, и балансовая ситуация, наверное, изменится", - сказала она.
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грузия, россия, в мире
Грузия, Россия, В мире
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт

Панина: "Интер РАО" осенью поставляет из РФ в Грузию до 300 МВт электроэнергии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. "Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина.
"Сейчас мы поставляем в Грузию, пока у нас есть небольшой объем, который согласован с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), в течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию, мы поставляем до 300 МВт. Сейчас, пока есть такая возможность, конкретно в осенний период. Сейчас начнется зима, похолодания, и балансовая ситуация, наверное, изменится", - сказала она.
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