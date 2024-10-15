https://ria.ru/20241015/elektroenergiya-1978223645.html
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт - РИА Новости, 15.10.2024
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт
"Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:47
2024-10-15T19:47
2024-10-15T19:47
грузия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg
СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. "Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина. "Сейчас мы поставляем в Грузию, пока у нас есть небольшой объем, который согласован с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), в течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию, мы поставляем до 300 МВт. Сейчас, пока есть такая возможность, конкретно в осенний период. Сейчас начнется зима, похолодания, и балансовая ситуация, наверное, изменится", - сказала она.
https://realty.ria.ru/20240927/rosseti-1975011731.html
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c7373904c9f02839ee2a1d178e01bf9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, россия, в мире
В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт
Панина: "Интер РАО" осенью поставляет из РФ в Грузию до 300 МВт электроэнергии
СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. "Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина.
"Сейчас мы поставляем в Грузию, пока у нас есть небольшой объем, который согласован с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), в течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию, мы поставляем до 300 МВт. Сейчас, пока есть такая возможность, конкретно в осенний период. Сейчас начнется зима, похолодания, и балансовая ситуация, наверное, изменится", - сказала она.