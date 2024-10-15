https://ria.ru/20241015/elektroenergiya-1978223645.html

В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт

В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт - РИА Новости, 15.10.2024

В "Интер РАО" заявили о поставках электроэнергии в Грузию до 300 МВт

"Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:47

2024-10-15T19:47

2024-10-15T19:47

грузия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. "Интер РАО" в осенний период поставляет из РФ до 300 МВт электроэнергии в Грузию, пока есть такая возможность, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина. "Сейчас мы поставляем в Грузию, пока у нас есть небольшой объем, который согласован с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), в течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию, мы поставляем до 300 МВт. Сейчас, пока есть такая возможность, конкретно в осенний период. Сейчас начнется зима, похолодания, и балансовая ситуация, наверное, изменится", - сказала она.

https://realty.ria.ru/20240927/rosseti-1975011731.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, россия, в мире