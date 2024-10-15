https://ria.ru/20241015/efimov-1978101643.html

Ефимов: бизнес-парк "Переделкино" в Новой Москве готов на треть

Ефимов: бизнес-парк "Переделкино" в Новой Москве готов на треть - РИА Новости, 15.10.2024

Ефимов: бизнес-парк "Переделкино" в Новой Москве готов на треть

Бизнес-парк "Переделкино" в районе Внуково Новой Москвы готов на 30 процентов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:05

2024-10-15T14:05

2024-10-15T14:05

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бизнес-парк "Переделкино" в районе Внуково Новой Москвы готов на 30 процентов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что площадь объекта составит более 43 тысяч квадратных метров."Бизнес-парк "Переделкино" будет представлять собой камерный офисный комплекс класса А, состоящий из четырех пятиэтажных зданий с панорамным остеклением и оригинальной архитектурой. Проект разработан с учетом современных экологичных стандартов. Возведение объекта даст городу около 4,6 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Завершить работы по строительству парка планируют в 2025 году, говорится в пресс-релизе. Здесь разместят автоматизированную систему управления, которая создаст комфортный микроклимат пространства. Помимо этого, для резидентов будет предусмотрена парковка на 250 мест с зарядными станциями, зонами для велосипедов и электросамокатов.Комплекс строят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Ее утвердил мэр города Сергей Собянин. Парк будет частью деловой инфраструктуры деревни Пыхтино.Сейчас специалисты продолжают работы по монтажу внутренних инженерных систем, куда входят системы пожаротушения и противодымной вентиляции. Помимо этого, идет строительство автоматизированной котельной.

https://ria.ru/20241015/efimov-1978019912.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин