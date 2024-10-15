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Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар - РИА Новости, 15.10.2024
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09:09 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/efimov-1978019912.html
Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар
Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар - РИА Новости, 15.10.2024
Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар
В бывшей промзоне "Северянин" в Москве будет обустроен пешеходный бульвар, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:09
2024-10-15T09:09
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В бывшей промзоне "Северянин" в Москве будет обустроен пешеходный бульвар, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что пешеходный бульвар появится в рамках программы комплексного развития территорий, позволяющей создавать в том числе парки, скверы и набережные."Например, на части бывшей промзоны "Северянин" неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, до бульвара можно будет добраться от станции Ростокино МЦК.Всего на участке площадью около 7 гектаров оператор КРТ построит квартал по программе реновации на 152 тысячи квадратных метров, а также образовательный комплексе на 650 мест."Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках 236 проектов КРТ планируется благоустроить примерно 1,25 тысячи гектаров городских пространств.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)

Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В бывшей промзоне "Северянин" в Москве будет обустроен пешеходный бульвар, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что пешеходный бульвар появится в рамках программы комплексного развития территорий, позволяющей создавать в том числе парки, скверы и набережные.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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"Например, на части бывшей промзоны "Северянин" неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, до бульвара можно будет добраться от станции Ростокино МЦК.
Всего на участке площадью около 7 гектаров оператор КРТ построит квартал по программе реновации на 152 тысячи квадратных метров, а также образовательный комплексе на 650 мест.
"Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках 236 проектов КРТ планируется благоустроить примерно 1,25 тысячи гектаров городских пространств.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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