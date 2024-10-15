https://ria.ru/20241015/efimov-1978019912.html

Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар

Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар - РИА Новости, 15.10.2024

Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар

В бывшей промзоне "Северянин" в Москве будет обустроен пешеходный бульвар, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:09

2024-10-15T09:09

2024-10-15T09:09

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В бывшей промзоне "Северянин" в Москве будет обустроен пешеходный бульвар, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что пешеходный бульвар появится в рамках программы комплексного развития территорий, позволяющей создавать в том числе парки, скверы и набережные."Например, на части бывшей промзоны "Северянин" неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, до бульвара можно будет добраться от станции Ростокино МЦК.Всего на участке площадью около 7 гектаров оператор КРТ построит квартал по программе реновации на 152 тысячи квадратных метров, а также образовательный комплексе на 650 мест."Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках 236 проектов КРТ планируется благоустроить примерно 1,25 тысячи гектаров городских пространств.

https://ria.ru/20241012/efimov-1977664957.html

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