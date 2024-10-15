Ефимов: в бывшей промзоне "Северянин" в Москве обустроят пешеходный бульвар
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В бывшей промзоне "Северянин" в Москве будет обустроен пешеходный бульвар, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что пешеходный бульвар появится в рамках программы комплексного развития территорий, позволяющей создавать в том числе парки, скверы и набережные.
Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ
12 октября, 14:08
"Например, на части бывшей промзоны "Северянин" неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, до бульвара можно будет добраться от станции Ростокино МЦК.
Всего на участке площадью около 7 гектаров оператор КРТ построит квартал по программе реновации на 152 тысячи квадратных метров, а также образовательный комплексе на 650 мест.
"Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках 236 проектов КРТ планируется благоустроить примерно 1,25 тысячи гектаров городских пространств.