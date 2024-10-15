https://ria.ru/20241015/diversanty-1978071448.html
Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной
Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной - РИА Новости, 15.10.2024
Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной
Российские военнослужащие выявили украинских диверсантов в районе города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:13
2024-10-15T09:13
2024-10-15T09:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
кременная
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие выявили украинских диверсантов в районе города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ночное время суток в лесном массиве юго-западнее Шепиловки выявлена группа украинских боевиков численностью 11 человек, которая скрытно пыталась проникнуть на подконтрольную нам территорию. Следует отметить, что ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) действовала грамотно и хорошо ориентировалась на местности. Огнем нашей артиллерии замысел противника был сорван", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что после обстрела диверсанты в спешном порядке убыли в сторону украинских позиций.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933398392.html
луганская народная республика
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кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганск, кременная, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Кременная, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной
Марочко: ВС РФ не допустили прорыв украинской ДРГ из 11 человек под Шепиловкой