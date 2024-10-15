https://ria.ru/20241015/diversanty-1978071448.html

Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной

Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной - РИА Новости, 15.10.2024

Марочко сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в районе Кременной

Российские военнослужащие выявили украинских диверсантов в районе города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:13

2024-10-15T09:13

2024-10-15T09:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

кременная

андрей марочко

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_0:274:3020:1972_1920x0_80_0_0_b5e5badb15c634464d67579d4398379f.jpg

ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие выявили украинских диверсантов в районе города Кременная в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ночное время суток в лесном массиве юго-западнее Шепиловки выявлена группа украинских боевиков численностью 11 человек, которая скрытно пыталась проникнуть на подконтрольную нам территорию. Следует отметить, что ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) действовала грамотно и хорошо ориентировалась на местности. Огнем нашей артиллерии замысел противника был сорван", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что после обстрела диверсанты в спешном порядке убыли в сторону украинских позиций.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933398392.html

луганская народная республика

луганск

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, луганск, кременная, андрей марочко, безопасность