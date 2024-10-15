https://ria.ru/20241015/detektivy-1978110653.html

10 лучших детективных фильмов 2024 года: рейтинг новинок

Лучшие детективы 2024 года: что посмотреть из фильмов-новинок

10 лучших детективных фильмов 2024 года: рейтинг новинок

В 2024 году вышло несколько качественных детективных фильмов для любителей запутанных тайн, потерянных воспоминаний и загадочных убийств. Рейтинг лучших... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:02

2024-10-15T14:02

2024-10-15T14:51

фильмы

детектив

кино

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В 2024 году вышло несколько качественных детективных фильмов для любителей запутанных тайн, потерянных воспоминаний и загадочных убийств. Рейтинг лучших новинок, топ-10 детективов 2024 с захватывающим сюжетом и неожиданной концовкой, которые стоит посмотреть — в подборке РИА Новости.Лучшие детективы 2024 годаВ топ-10 лучших детективов 2024 года вошли не только фильмы в классическом формате, когда весь сюжет строится на поисках преступника, но и картины с элементами комедии, триллера и боевика.ТОП-10 фильмовНиколай Акопов, продюсер, основатель продакшн-компании “Ratpack Production” рассказал о картинах, которые нельзя пропустить.“Убийственная жара”Дата выхода: 26 сентября 2024Страна: СШАРежиссер:Филипп ЛакотВ ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Шейлин Вудли, Ричард Мэдден, Клер Холман, Бабу Сизей, Эбби ЛиПродолжительность: 1 час 37 минутО чем: Наследник и глава бизнес-империи погибает во время альпинистского восхождения без страховки. Не все верят, что это несчастный случай. Жена (Шейлин Вудли) брата-близнеца погибшего нанимает частного детектива (Джозеф Гордон-Левитт) для нового расследования. В деле ему помогает местный полицейский.“История не про погони и перестрелки, хотя они тут тоже есть, а про методологическое последовательное раскрытие преступления. Несмотря на атрибуты film noir - закадровый голос, фигура детектива с внутренним надломом из-за прошлого, жители острова, скрывающие загадки - кино тяготеет к субжанру “уютного детектива”, - говорит эксперт.“Собиратель душ”Дата выхода: 5 июля 2024Страна: Канада, СШАРежиссер:Осгуд ПеркинсВ ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Лорен Акала, Кирнан ШипкаПродолжительность: 1 час 41 минутаО чем: Агента ФБР с экстрасенсорными способностями привлекают к расследованию убийств целых семей, объединенных в серию из-за зашифрованных писем, которые маньяк оставляет на месте.“Не все объясняется логически в этом атмосферном детективе. Режиссер (и сценарист) Осгуд Перкинс много внимания уделил эстетике - модная эпоха 90-х, цветовая гамма, выверенный реквизит. Иногда автор “хитрит” и напряжение создается только за счет внешнего вида персонажей, операторской работы, монтажа в стиле фильма ужасов и саунд-дизайна. Это работает, но превалирует над драматургией. Николас Кейдж не перестает удивлять образами, и тут пускается во все тяжкие: его герой словно смесь Тайни Тима с Мерлином Мэнсеном. Одним из вдохновений для авторов был фильм “Молчания ягнят”. Пусть это амбициозное сравнение не всегда в пользу “Собирателя душ”, острые ощущения вы испытаете”, - отмечает Николай Акопов.“Сантош”Дата выхода: 20 мая 2024Страна: Великобритания, Германия, Индия, ФранцияРежиссер:Сандхия СуриВ ролях: Шахана Госвами, Сунита Раджвар, Санджай БишноиПродолжительность: 2 часаО чем: После гибели мужа Сантош оказывается в безвыходном положении и вынуждена устроится работать также в полицию. Незаметно для себя она оказывается втянута в расследование смерти 15-летний девочки.“Новый мир для героини и для многих российских зрителей - Индия без прикрас. Патриархальная страна со сложными отношениями между кастами, разными вероисповеданиями, богатыми и бедными - плодотворная почва для развития драматической составляющей истории. “Поиск себя” в форме детектива. Фильм о противоречиях, с которыми каждый сталкивается в жизни, и о том, как трудно двигаться в верном направлении, когда весь мир против”, - говорит эксперт.“Без границ”Дата выхода: 20 января 2024Страна: Дания, Германия, Швеция, ЭстонияРежиссер:Оле Кристиан МадсенВ ролях: Хедда Штайнстед, Ульрих Томсен, Сёрен Маллинг, Петер Мюгинд, Хелли Факрайд, Хоаким Фьелструп, Лиза КарлехедПродолжительность: 2 часа 1 минутаО чем: Самая последняя из экранизаций популярных книг датского писателя Юсси Адлер-Олсена, рассказывающих про расследования так называемого “Департамента Q”. Классический скандинавский нуар с одинокими графичными пейзажами, хмурыми людьми, скрывающими скелеты в шкафах и переплетением личного и профессионального расследования. Нераскрытое несколько лет преступление - труп девушки, найденный на дереве - и последовавшее за этим самоубийство полицейского, который так и не разгадал тайну, заставляет героев серии про “Департамент” вернуться на остров, несмотря на сложные отношения со своим прошлым и нежеланием местных полицейских помогать. Перипетии сюжета, наличие одновременно нескольких людей с возможным мотивом совершения преступления держат тайну “кто это сделал?” до последнего.“Цвета зла: Красный”Дата выхода: 29 мая 2024Страна: ПольшаРежиссер: Адриан ПанекВ ролях: Якуб Гершал, Майя Осташевска, Анджей Конопка, Пжемыслав Блущ, Войцех ЗилинскиПродолжительность: 1 час 51 минутаО чем: Тело девушки найдено на берегу водоема. Убийство связывают с серией уже раскрытых убийств по одному из признаков - у жертв маньяк отрезает губы. История виляет несколько раз, пуская героев по ложному маршруту, прежде чем дает верную зацепку. По мере продвижения рассказа, из глубин всплывают темы отношения отцов и детей, ответственности сильного за слабого, и последствий проявлений трусости в этих отношениях.“Город тайн: Исчезнувшая”Дата выхода: 18 апреля 2024Страна: СШАРежиссер: Роберт КонноллиВ ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси АнселлПродолжительность: 1 час 52 минутыПродолжение экранизаций произведений австралийской писательницы Джейн Харпер. В этот раз в деле замешана большая корпорация, которая ведет нечестный бизнес, и как следствие провоцирует токсичную атмосферу в коллективе, что важно для истории. Во время “тимбилдинга” в национальном парке не все идет по плану. Теряется Элис Рассел, одна из сотрудниц, она же информатор, обладающая доказательствами вины главы компании. Силы природы осложняют поиски. А детектив Ааран Фальк шаг за шагом восстанавливает картину произошедшего, добиваясь правды от каждой из четырех вернувшихся женщин.“Параллельные линии придают истории многослойность - у каждого свои тайны прошлого, настоящего и, кажется, есть мотив. Зрителя погружают в воспоминания главного героя - в детстве он пережил похожий опыт потери близкого человека, и это дает мотивацию принимать определенные решения в ходе расследования. Красивое кино о человеческих поступках”, - поясняет Николай Акопов.“Спящие псы”Дата выхода: 2 мая 2024Страна: Австралия, СШАРежиссер: Адам КуперВ ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт, Гарри ГринвудПродолжительность: 1 час 50 минутРой Фриман - коп в отставке. Он соглашается на экспериментальную операцию в надежде преодолеть болезнь, разрушающую его мозг и вызывающую провалы в памяти. К Рою обращается парень с просьбой возобновить расследование преступления, которое он (по его словам) не совершал, и за которое Рой его и засадил когда-то в камеру смертников. “Зрителю предлагают игры с памятью, когда герой должен тщательно покопаться в собственном прошлом, чтобы не потерять связи с настоящим и получить шанс на будущее”, - отмечает эксперт.“Девушка в бассейне”Дата выхода: 26 июля 2024Страна: СШАРежиссер: Дакота Шэйн ГорманВ ролях: Фредди Принц мл., Кевин Поллак, Моника Поттер, Бриэль Барбаска, Дион Баско, Рики Юджин БраунПродолжительность: 1 час 29 минутО чем: Семья решает сделать сюрприз главе семейства и без приглашения является с поздравлениями в день рождения к нему домой, вот только Джон хотел бы провести этот день по-другому - ему надо избавиться от трупа любовницы. Николай Акопов отмечает, что проект снят камерно, с не самыми известными артистами, и, тем не менее, преподносит несколько неожиданных поворотов сюжета, которые заставят сопереживать героям. Все возвращается бумерангом и принятые решения предполагают ответственность. Выигрывает тот, кто готов нести это бремя.“След киллера”Дата выхода: 11 апреля 2024Страна: США, ВеликобританияРежиссер: Терри МакдонаВ ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Кейт Дики, Джон Ханна, Лора ХэддокПродолжительность: 1 час 37 минутО чем: Дэн Лоусен на протяжении многих лет расследует серию убийств с одним почерком. Через много лет убийства возобновляются на территории Соединенного Королевства, Дэна вызывают для того, чтобы помочь поймать маньяка. С помощью бывшего напарника и местного полицейского Дэн, кажется, нападет на след.“Одинокие волки”Дата выхода: 27 сентября 2024Страна:Великобритания, СШАРежиссер: Джон УоттсВ ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Остин Абрамс, Эми РайанПродолжительность: 1 час 48 минутО чем: Действие разворачивается на протяжении одной ночи. Начинается с бездыханного тела в отеле, убрать которое, не привлекая внимание, вызывают по стечению обстоятельств сразу двух “специалистов”. У истории медленная завязка, но одно обстоятельство цепляет за собой другое и все оказывается не тем, чем кажется. “Тут и расследование, и экшн и все это с долей тонкой иронии, которую артисты выдерживают на недосягаемом уровне. Множество отсылок к классическим бадди-муви. Это не совсем детектив, но обязательно стоит посмотреть фильм”, - говорит Николай Акопов.

https://ria.ru/20240927/iri-1974966312.html

https://ria.ru/20240916/serial-1972516592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фильмы, детектив, кино