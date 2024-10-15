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СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом - РИА Новости, 15.10.2024
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14:07 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/delo-1978127253.html
СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом
СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом - РИА Новости, 15.10.2024
СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом
Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции против жителя Стерлитамака, который на крыше торгового центра ранил ножом РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:07
2024-10-15T14:07
происшествия
стерлитамак
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 15 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции против жителя Стерлитамака, который на крыше торгового центра ранил ножом правоохранителя, сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Башкирии. Инцидент произошёл вечером в понедельник в одном из торговых центров Стерлитамака. Вооружённый ножом мужчина вёл себя неадекватно, забрался на крышу здания, ранил полицейского и был ранен из табельного оружия при задержании. Раненых увезли в больницу. В минздраве РИА Новости уточняли, что полицейскому оказали помощь и направили на амбулаторное лечение. Нападавшего прооперировали. Он находится в тяжёлом стабильном состоянии. "Следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Стерлитамака по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - сообщает следком Башкирии. По версии следствия, вечером в понедельник мужчина, находясь в продуктовом магазине торгового центра, совершал хулиганские действия и вёл себя неадекватно, в связи с чем охрана магазина сообщила в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мужчину около торгового центра, попытались успокоить его и потребовали прекратить противоправные действия. Правонарушитель, проигнорировав законные требования правоохранителей, забрался по пожарной лестнице на крышу торгового центра и стал размахивать ножом, угрожая полицейским, при этом ранив одного из них ножом в руку. После предупредительного выстрела в воздух, было применено табельное оружие, мужчина был обезврежен и впоследствии с ранениями госпитализирован, говорится в релизе. "В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также продолжается сбор и закрепление доказательственной базы",- добавили в ведомстве. Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что фигурант дела арестован на два месяца.
https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html
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стерлитамак
россия
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происшествия, стерлитамак, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом

СК РФ завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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УФА, 15 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции против жителя Стерлитамака, который на крыше торгового центра ранил ножом правоохранителя, сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Башкирии.
Инцидент произошёл вечером в понедельник в одном из торговых центров Стерлитамака. Вооружённый ножом мужчина вёл себя неадекватно, забрался на крышу здания, ранил полицейского и был ранен из табельного оружия при задержании. Раненых увезли в больницу. В минздраве РИА Новости уточняли, что полицейскому оказали помощь и направили на амбулаторное лечение. Нападавшего прооперировали. Он находится в тяжёлом стабильном состоянии.
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"Следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Стерлитамака по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - сообщает следком Башкирии.
По версии следствия, вечером в понедельник мужчина, находясь в продуктовом магазине торгового центра, совершал хулиганские действия и вёл себя неадекватно, в связи с чем охрана магазина сообщила в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мужчину около торгового центра, попытались успокоить его и потребовали прекратить противоправные действия. Правонарушитель, проигнорировав законные требования правоохранителей, забрался по пожарной лестнице на крышу торгового центра и стал размахивать ножом, угрожая полицейским, при этом ранив одного из них ножом в руку. После предупредительного выстрела в воздух, было применено табельное оружие, мужчина был обезврежен и впоследствии с ранениями госпитализирован, говорится в релизе.
"В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также продолжается сбор и закрепление доказательственной базы",- добавили в ведомстве.
Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что фигурант дела арестован на два месяца.
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ПроисшествияСтерлитамакРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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