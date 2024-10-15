https://ria.ru/20241015/delo-1978127253.html

СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом

СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом - РИА Новости, 15.10.2024

СК завел дело против жителя Стерлитамака, ранившего полицейского ножом

Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции против жителя Стерлитамака, который на крыше торгового центра ранил ножом РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:07

2024-10-15T14:07

2024-10-15T14:07

происшествия

стерлитамак

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

УФА, 15 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции против жителя Стерлитамака, который на крыше торгового центра ранил ножом правоохранителя, сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Башкирии. Инцидент произошёл вечером в понедельник в одном из торговых центров Стерлитамака. Вооружённый ножом мужчина вёл себя неадекватно, забрался на крышу здания, ранил полицейского и был ранен из табельного оружия при задержании. Раненых увезли в больницу. В минздраве РИА Новости уточняли, что полицейскому оказали помощь и направили на амбулаторное лечение. Нападавшего прооперировали. Он находится в тяжёлом стабильном состоянии. "Следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Стерлитамака по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - сообщает следком Башкирии. По версии следствия, вечером в понедельник мужчина, находясь в продуктовом магазине торгового центра, совершал хулиганские действия и вёл себя неадекватно, в связи с чем охрана магазина сообщила в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили мужчину около торгового центра, попытались успокоить его и потребовали прекратить противоправные действия. Правонарушитель, проигнорировав законные требования правоохранителей, забрался по пожарной лестнице на крышу торгового центра и стал размахивать ножом, угрожая полицейским, при этом ранив одного из них ножом в руку. После предупредительного выстрела в воздух, было применено табельное оружие, мужчина был обезврежен и впоследствии с ранениями госпитализирован, говорится в релизе. "В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также продолжается сбор и закрепление доказательственной базы",- добавили в ведомстве. Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что фигурант дела арестован на два месяца.

https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html

https://ria.ru/20241010/nozh-1977461400.html

стерлитамак

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стерлитамак, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)