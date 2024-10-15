https://ria.ru/20241015/delo-1978055588.html

В Приморье завершили расследование дела об убийстве бизнесмена в 2003 году

В Приморье завершили расследование дела об убийстве бизнесмена в 2003 году - РИА Новости, 15.10.2024

В Приморье завершили расследование дела об убийстве бизнесмена в 2003 году

Правоохранители в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве в 2003 году у здания администрации Уссурийска предпринимателя Андрея Смолдырева,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:50

2024-10-15T03:50

2024-10-15T03:50

происшествия

уссурийск

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве в 2003 году у здания администрации Уссурийска предпринимателя Андрея Смолдырева, обвинение предъявлено скрывавшемуся в Хабаровске Дмитрию Махненко, сообщает региональное СУСК РФ. По версии следствия, в 2003 году между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым возник конфликт из-за земельного участка, первый угрожал потерпевшему убийством. Махненко согласился на предложение Айрапетяна убить оппонента и получил от него пистолет с глушителем. "Тридцатого октября 2003 года при пособничестве другого соучастника Дмитрия Гагарина обвиняемый дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил из пистолета не менее семи раз в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался. Пособник помог обвиняемому уехать с места преступления, а также избавился от оружия", - говорится в сообщении. В управлении РИА Новости уточнили, что убийство произошло прямо у здания администрации Уссурийска. В 2013 году Айрапетян и Гагарин были задержаны и осуждены. Махненко скрывался все эти годы, но 1 апреля 2024 года его задержали в Хабаровске. "Все следственные действия по уголовному делу завершены, фигуранту предъявлено окончательное обвинение, обвиняемый и его защитники ознакомились с материалами уголовного дела – расследование завершено", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20241009/kriminal-1977082301.html

https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html

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происшествия, уссурийск, хабаровск, россия